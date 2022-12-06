В Бурятии усилится ветер до 21 м/с

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ временами снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 декабря, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северу до умеренного. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 16-21 м/с, позёмка, метели. Температура днём -6,-11, местами -14,-19.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15 м/с. Температура днём -7,-9.





