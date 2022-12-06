06 декабря

05 декабря

Популярное

В Бурятии усилится ветер до 21 м/с

В Бурятии усилится ветер до 21 м/с
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ временами снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 декабря, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северу до умеренного. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 16-21 м/с, позёмка, метели. Температура днём -6,-11, местами -14,-19.

В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15 м/с. Температура днём -7,-9.


прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»
В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»
Общество, 05.12.2022
Мероприятие посвящено юбилею бурятского этнографа и публициста
В Бурятии разыграют зимний кубок по ориентированию
В Бурятии разыграют зимний кубок по ориентированию
Общество, 05.12.2022
Первый этап состоится в конце следующей недели
В Иркутской области проведут «Декабристские вечера»
В Иркутской области проведут «Декабристские вечера»
Общество, 05.12.2022
Центром фестиваля станет музей декабристов в Иркутске
В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»
В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»
Общество, 05.12.2022
Экспозиция предлагает по-иному взглянуть на промысловую охоту
В районе Бурятии выбрали «Супер Маму»
В районе Бурятии выбрали «Супер Маму»
Общество, 05.12.2022
Конкурс был посвящён Дню матери
В Улан-Удэ проведут творческий вечер, посвящённый поэтессе
В Улан-Удэ проведут творческий вечер, посвящённый поэтессе
Общество, 05.12.2022
Мероприятие проводят в честь 90-летия со дня рождения Ц.Ц. Дондогой
В Москве презентовали турпотенциал Бурятии и Монголии
В Москве презентовали турпотенциал Бурятии и Монголии
Общество, 05.12.2022
Республика представила новые туристические продукты
В Прибайкалье хотят поселить тувинского бобра
В Прибайкалье хотят поселить тувинского бобра
Общество, 05.12.2022
В Иркутске обсудили варианты спасения эндемичного грызуна
В Бурятии ветераны сыграли в хоккей с мячом
В Бурятии ветераны сыграли в хоккей с мячом
Общество, 05.12.2022
Победителем стала команда из Закаменского района
В Иркутской области детей военнослужащих обеспечат бесплатным питанием в школах
В Иркутской области детей военнослужащих обеспечат бесплатным питанием в школах
Общество, 05.12.2022
Это коснётся семей граждан, принимающих участие в СВО
Школа в селе Курумкан в Бурятии готова на 81%
Школа в селе Курумкан в Бурятии готова на 81%
Общество, 05.12.2022
На объекте вовсю идут отделочные работы
Бурятский борец выступит в «Poddubny Wrestling League»
Бурятский борец выступит в «Poddubny Wrestling League»
Общество, 05.12.2022
Евгений Жербаев поборется против чемпиона Азии и Европы
Котик, которого хотела усыпить жительница Улан-Удэ, пошёл на поправку
Котик, которого хотела усыпить жительница Улан-Удэ, пошёл на поправку
Общество, 05.12.2022
Однако ему ещё месяц придётся провести в клетке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^