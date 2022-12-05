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В Бурятии планируют штрафовать любителей ходить по тонкому льду

В Бурятии планируют штрафовать любителей ходить по тонкому льду
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Запрет будет действовать только в определённые периоды

В Бурятии планируют ввести штрафные санкции за нарушение запрета выезда и выхода на лёд. Закон (в случае его принятия) будет действовать только в опасные периоды – ранней зимой и весной, когда лёд ещё хрупкий. Планируется, что соответствующие распоряжения будут подписывать главы районов.

Вопрос планируют рассмотреть на декабрьской сессии Народного Хурала.

В частности, штрафные санкции будут распространяться на рыбаков. А также на родителей детей, гуляющих на водоёмах без присмотра. Сумму штрафа пока не определили, но в соседних регионах за подобные действия наказывают до 10 тысяч рублей.

- С помощью прокуратуры Бурятии будет вынесен вопрос на ближайшей сессии Народного Хурала о назначении штрафных санкций за нарушение запрета выезда на лёд. У нас в республике ещё не было массового запрета, только в некоторых местах. Теперь с целью безопасности людей, предотвращения провалов техники, гибели людей, будет такой запрет именно в моменты тонкого льда. В ДФО штраф за подобные действия составляет от 1500 до 10 тысяч рублей, - сообщил на брифинге начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.

В целом статистика по утонувшим в Бурятии остаётся печальной. С начала года произошло 56 происшествий на реках и озёрах. Погибли 50 человек, среди которых пять детей. Основная доля погибших среди несовершеннолетних приходится на летний период.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии проходит ежегодная профилактическая акция «Тонкий лёд». Основная цель является минимизация происшествий, связанных с провалом людей и техники под лёд. К примеру, на озере Гусиное в Селенгинском районе только начинается ледостав, появляются так называемые забереги, наблюдается вода.

Для недопущения происшествий сотрудники МЧС России усиленно патрулируют водоёмы, проверяют традиционные места зимней рыбалки, проводят разъяснительную работу с любителями подлёдной ловли о правилах безопасности, распространяют памятки с мерами предосторожности среди жителей.

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