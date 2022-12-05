Старейшинам Бурятии рассказали о проблемах БСМП

Общество, Фото: пресс-служба Минздрава Бурятии

29 ноября в Бурятии прошла важная встреча с Советом старейшин при главе РБ на базе Республиканской больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова. Был проведён ознакомительный обход, показано состояние материально-технической базы и рассказано об основных насущных проблемах



Члены совещания обсудили вопросы улучшения материально-технической базы, благоустройства территории больницы скорой медицинской помощи. В текущем году из регионального бюджета выделено 162 млн руб., которые направили на переоснащение больницы. На эти средства приобретены рентген-аппараты, эндоскопические стойки, кислородное оборудование.



В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» выделено 67 млн руб., благодаря чему переоснащено первичное сосудистое отделение для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Один из острых вопросов на сегодняшний день, находящийся под неуклонным вниманием министерства здравоохранения Республики Бурятия, – это кадровый вопрос. 75 студентов-целевиков обучаются в колледжах нашей республики и в будущем вступят в ряды медиков Бурятии. Обсуждался вопрос и о строительстве нового корпуса больницы.



- Министерство здравоохранения знает о существующих проблемах больницы и поэтапно их решает. Рада, что при поддержке правительства республики и лично главы Бурятии Алексея Цыденова принято важное решение о проектировании хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова на 205 коек. Правительством Республики Бурятия выделено 40 млн руб. на проектирование, - рассказала зампред правительства РБ – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.



- В Больнице скорой медицинской помощи самое главное – экстренность. Был свидетелем, когда мы запускали эту больницу, дай бог ей также сохраниться. Единственное, с чем нужно помочь – это, конечно, благоустройство. Отдельно каждый вопрос мы будем рассматривать вместе с правительством республики и доложим главе Бурятии итоги Совета старейшин, - сообщил заместитель председателя Совета старейшин при главе РБ Вячеслав Подлеснов.



По итогам встречи выработаны предложения и рекомендации для оказания содействия в развитии РК БСМП. В дальнейшем они будут представлены для рассмотрения и утверждения правительству Республики Бурятия.





