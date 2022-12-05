05 декабря

2023 рубля в подарок: АТБ объявил о предновогодней акции «100% кэшбэк от Кролика АТБ»

04 декабря

Популярное

Старейшинам Бурятии рассказали о проблемах БСМП

Старейшинам Бурятии рассказали о проблемах БСМП
Общество,  Фото:пресс-служба Минздрава Бурятии
29 ноября в Бурятии прошла важная встреча с Советом старейшин при главе РБ на базе Республиканской больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова. Был проведён ознакомительный обход, показано состояние материально-технической базы и рассказано об основных насущных проблемах

Члены совещания обсудили вопросы улучшения материально-технической базы, благоустройства территории больницы скорой медицинской помощи. В текущем году из регионального бюджета выделено 162 млн руб., которые направили на переоснащение больницы. На эти средства приобретены рентген-аппараты, эндоскопические стойки, кислородное оборудование.

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» выделено 67 млн руб., благодаря чему переоснащено первичное сосудистое отделение для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Один из острых вопросов на сегодняшний день, находящийся под неуклонным вниманием министерства здравоохранения Республики Бурятия, – это кадровый вопрос. 75 студентов-целевиков обучаются в колледжах нашей республики и в будущем вступят в ряды медиков Бурятии. Обсуждался вопрос и о строительстве нового корпуса больницы.

- Министерство здравоохранения знает о существующих проблемах больницы и поэтапно их решает. Рада, что при поддержке правительства республики и лично главы Бурятии Алексея Цыденова принято важное решение о проектировании хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова на 205 коек. Правительством Республики Бурятия выделено 40 млн руб. на проектирование, - рассказала зампред правительства РБ – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.

- В Больнице скорой медицинской помощи самое главное – экстренность. Был свидетелем, когда мы запускали эту больницу, дай бог ей также сохраниться. Единственное, с чем нужно помочь – это, конечно, благоустройство. Отдельно каждый вопрос мы будем рассматривать вместе с правительством республики и доложим главе Бурятии итоги Совета старейшин, - сообщил заместитель председателя Совета старейшин при главе РБ Вячеслав Подлеснов.

По итогам встречи выработаны предложения и рекомендации для оказания содействия в развитии РК БСМП. В дальнейшем они будут представлены для рассмотрения и утверждения правительству Республики Бурятия.


минздрав 2022 Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Старейшинам Бурятии рассказали о проблемах БСМП
Старейшинам Бурятии рассказали о проблемах БСМП
Общество, 05.12.2022
29 ноября в Бурятии прошла важная встреча с Советом старейшин при главе РБ на базе Республиканской больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова
В Бурятии объяснили, как не потерять льготы на коммуналку при переезде
В Бурятии объяснили, как не потерять льготы на коммуналку при переезде
Общество, 05.12.2022
Их получатели должны заранее сообщить о смене адреса
В Бурятии планируют штрафовать любителей ходить по тонкому льду
В Бурятии планируют штрафовать любителей ходить по тонкому льду
Общество, 05.12.2022
Запрет будет действовать только в определённые периоды
Бурятия вновь угодила в число самых нездоровых регионов
Бурятия вновь угодила в число самых нездоровых регионов
Общество, 05.12.2022
Республика устремилась на дно рейтинга ЗОЖ
Для юных улан-удэнцев приготовили эксклюзивные новогодние программы
Для юных улан-удэнцев приготовили эксклюзивные новогодние программы
Общество, 05.12.2022
В детском развлекательном центре «Ковбой парк» ребятишек ждут квесты, игры, челленджи и многое другое
В Чите 13-летний школьник выиграл кубок абсолютного чемпиона по воркауту
В Чите 13-летний школьник выиграл кубок абсолютного чемпиона по воркауту
Общество, 05.12.2022
В соревнованиях участвовали около 50 спортсменов
В Бурятии насчитывается около 1500 добровольных пожарных
В Бурятии насчитывается около 1500 добровольных пожарных
Общество, 05.12.2022
140 подразделений стоят на страже по всей республике
В Бурятии озвучили итоги массовой проверки водителей
В Бурятии озвучили итоги массовой проверки водителей
Общество, 05.12.2022
К административной ответственности были привлечены 30 человек
В Улан-Удэ дорожное ограждение красили в мороз
В Улан-Удэ дорожное ограждение красили в мороз
Общество, 05.12.2022
Ситуацию прокомментировали в комитете по строительству
В 100-х кварталах Улан-Удэ отключили холодную воду
В 100-х кварталах Улан-Удэ отключили холодную воду
Общество, 05.12.2022
Воды не будет до восьми часов вечера
Гражданину Монголии не разрешили вывезти из Бурятии сухофрукты
Гражданину Монголии не разрешили вывезти из Бурятии сухофрукты
Общество, 05.12.2022
У туриста не было фитосанитарных сертификатов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^