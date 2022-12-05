В соревнованиях участвовали около 50 спортсменов
Кубок федерации воркаута Забайкальского края разыграли в Чите 3 и 4 декабря. Главный трофей турнира завоевал 13-летний школьник Семён.
- Это ежегодные соревнования, которые являются завершением нашего активного спортивного года. На них мы подводим итоги и смотрим, каких успехов в тренировках достигли наши спортсмены в 2022-м. Радует, как сильно ребята стремятся к победе. – отметил президент региональной федерации Николай Гончаренко.
В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов Забайкальского края. Победители получили медали и грамоты, а также подарки.
Справка:
Воркаут (англ. Workout «тренировка») — это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре (фитнесу) и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле).
В Чите 13-летний школьник выиграл кубок абсолютного чемпиона по воркауту
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