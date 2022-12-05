В Бурятии разыграют зимний кубок по ориентированию

Первый этап состоится в конце следующей недели
18 декабря в Бурятии пройдёт открытое первенство «МО Кабанский район» по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования в посёлке Селенгинск станут первым этапом кубка республики по ориентированию на лыжах.
Предварительная регистрация на онлайн-сервисе «Orgeo» завершится в 18:00 15 декабря. Участие могут принять следующие группы:
- Юноши и девушки до 13 лет и младше;
- Юноши и девушки до 15 лет;
- Юноши и девушки до 18 лет;
- Мужчины и женщины 2004 г.р. и старше;
- Мужчины и женщины 1983 г.р. и старше;
- Мужчины и женщины 1973 г.р. и старше;
- Мужчины и женщины 1963 г.р. и старше;
- «Новички».
Первенство пройдёт по карте в местности Овсянка. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
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