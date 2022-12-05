Ситуацию прокомментировали в комитете по строительству
1 декабря в морозную погоду на перекрёстке улиц Куйбышева и Борсоева в Улан-Удэ рабочие красили дорожное ограждение. Видео появилось в телеграм-канале АТВ.
- Отметим первый день зимы покраской ограждений! Мир, труд, декабрь! – с иронией подписали видеокадры.
Проводить наружные покрасочные работы в морозную погоду нежелательно. Это напрямую может сказать на качестве покрытия. Краска долго просыхает, кроме того, образуется конденсат.
В пресс-службе комитета по строительству «Байкал-Daily» прокомментировали случившееся.
- На данный вид работ предусмотрена гарантия. Если что-то произойдёт с краской, подрядная организация перекрасит ограждения, - сообщили в комитете.
В Улан-Удэ дорожное ограждение красили в мороз
Общество, Фото:
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