В Улан-Удэ дорожное ограждение красили в мороз

Ситуацию прокомментировали в комитете по строительству



1 декабря в морозную погоду на перекрёстке улиц Куйбышева и Борсоева в Улан-Удэ рабочие красили дорожное ограждение. Видео появилось в телеграм-канале АТВ.



- Отметим первый день зимы покраской ограждений! Мир, труд, декабрь! – с иронией подписали видеокадры.



Проводить наружные покрасочные работы в морозную погоду нежелательно. Это напрямую может сказать на качестве покрытия. Краска долго просыхает, кроме того, образуется конденсат.



В пресс-службе комитета по строительству «Байкал-Daily» прокомментировали случившееся.



- На данный вид работ предусмотрена гарантия. Если что-то произойдёт с краской, подрядная организация перекрасит ограждения, - сообщили в комитете.



