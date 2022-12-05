Лучники из Бурятии завоевали кубок генерального прокурора

Общество, Фото: Бурятская федерация стрельбы из лука

Спортсмены выиграли золотые награды



С 28 ноября по 2 декабря в Красногорске прошли всероссийские соревнованиях по стрельбе из лука «Кубок генерального прокурора РФ». Участие в соревнованиях приняли юниоры и юниорки 2003-2005 годов рождения и кадеты 2006-2009 годов рождения в дисциплинах классического и блочного лука.



Победителем кубка стал спортсмен из Бурятии Энхэ Х. Тренирует юного лучника Екатерина Чебакова, сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука. Также золотые медали в командных соревнованиях у юниоров в классическом луке завоевали Энхэ Х., Доржи Х. и Тамир Ш.



Всего кубок собрал около 600 юных лучников почти из 40 регионов, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. До финиша дошли 128 спортсменов, 16 из них получили кубок генпрокурора России. Так, забайкальские лучники привезли с соревнований 10 медалей: четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Забайкалья.

