Спортсмены выиграли золотые награды
С 28 ноября по 2 декабря в Красногорске прошли всероссийские соревнованиях по стрельбе из лука «Кубок генерального прокурора РФ». Участие в соревнованиях приняли юниоры и юниорки 2003-2005 годов рождения и кадеты 2006-2009 годов рождения в дисциплинах классического и блочного лука.
Победителем кубка стал спортсмен из Бурятии Энхэ Х. Тренирует юного лучника Екатерина Чебакова, сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука. Также золотые медали в командных соревнованиях у юниоров в классическом луке завоевали Энхэ Х., Доржи Х. и Тамир Ш.
Всего кубок собрал около 600 юных лучников почти из 40 регионов, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. До финиша дошли 128 спортсменов, 16 из них получили кубок генпрокурора России. Так, забайкальские лучники привезли с соревнований 10 медалей: четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Забайкалья.
Лучники из Бурятии завоевали кубок генерального прокурора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Евгений Жербаев поборется против чемпиона Азии и Европы
Однако ему ещё месяц придётся провести в клетке
Также состоялось городское первенство по муайтай
Спортсмены выиграли золотые награды
Они заработают уже на выходных
Жамсаран Цыдыпов стал вторым в Ханты-Мансийске
Каждого из них оштрафовали на 500 рублей
За преображение к праздникам придётся выложить приличную сумму
29 ноября в Бурятии прошла важная встреча с Советом старейшин при главе РБ на базе Республиканской больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Мой дом - Москва»
Участникам телевикторины задали вопрос про город на севере республики
Предпочтение отдают горожанам, уже ставшим родителями
Их получатели должны заранее сообщить о смене адреса
Запрет будет действовать только в определённые периоды
Республика устремилась на дно рейтинга ЗОЖ