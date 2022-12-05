Воды не будет до восьми часов вечера
Сегодня, 5 декабря, в Улан-Удэ отключили холодное водоснабжение по адресам:
- Жилые дома 110 квартала 1, 2
- Жилые дома ул. Современная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Жилые дома 111 квартала: 1, 3, 3/1, 4, 5, 5/1,5/2,7, 9,11,13,13а,13б,14,14а,146,15,16,16а, 17, 11/2,11/3, 11/4, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а,28,30,32,34.
- 112 мкрн,16/1,16/2,16/3,16/4,16г,20,21,22,23,24,25.
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
- 112 мкрн, 36 СОШ №63
- 113 мкрн, 6,8,10
- 113 мкрн,1,4а
- СОШ №63, 113 мкрн 4
- ТГК 14 ЦТП 111 мкрн
- ТГК 14 ЦТПІ 113 мкрн
- 111 мкрн, 9а/1 супермаркет «Николаевский»
- 111 мкрн, 9а магазин
- 112 мкрн, 30а Амбулатория, Городская поликлиника No2, супермаркет «Титан», административное здание
- 111 мкрн 18а Детский сад №95
Отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети в 111 микрорайоне.
Воды не будет с 14:00 до 20:00.
В 100-х кварталах Улан-Удэ отключили холодную воду
Общество, Фото:
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