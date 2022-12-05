05 декабря

2023 рубля в подарок: АТБ объявил о предновогодней акции «100% кэшбэк от Кролика АТБ»

04 декабря

Популярное

В Бурятии алиментщик выплатил часть долга только под угрозой колонии

В Бурятии алиментщик выплатил часть долга только под угрозой колонии
Общество,  Фото:Баунтовский районный суд
Мужчина задолжал детям более 700 тысяч рублей

С 44-летнего жителя Баунтовского района Бурятии судебные приставы взыскивали алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако горе-родитель без каких-либо уважительных причин на работу устраиваться не желал и алименты своим детям платил не собирался.

В результате отец задолжал дочке и сыну крупную сумму - 761 тысячу рублей.

За неуплату алиментов в 2021 году суд назначил мужчине 50 часов обязательных работ.

- Но и административное наказание уроком нерадивому папаше не послужило, поскольку он, будучи трудоспособным, здоровым мужчиной, имея реальную возможность устроиться на работу и заработать на содержание своих детей, так и не предпринял каких-либо мер для исполнения своего родительского долга. Это красноречиво говорило об упорном и стойком нежелании исполнять решение суда о выплате алиментов,- сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Лишь когда судебные приставы возбудили уголовное дело, тогда папаша зашевелился, так как не хотел оказаться за решёткой. У него сразу же нашлись деньги на погашение части задолженности в сумме 330 960 рублей.

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей».

В качестве смягчающих обстоятельств наказание суд учёл признание вины, раскаяние, положительные характеристики. Кроме того, смягчающим обстоятельством, наказание подсудимому, суд также признал добровольное частичное возмещение имущественного ущерба. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

алименты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Для юных улан-удэнцев приготовили эксклюзивные новогодние программы
Для юных улан-удэнцев приготовили эксклюзивные новогодние программы
Общество, 05.12.2022
В детском развлекательном центре «Ковбой парк» ребятишек ждут квесты, игры, челленджи и многое другое
В Бурятии озвучили итоги массовой проверки водителей
В Бурятии озвучили итоги массовой проверки водителей
Общество, 05.12.2022
К административной ответственности были привлечены 30 человек
В Улан-Удэ дорожное ограждение красили в мороз
В Улан-Удэ дорожное ограждение красили в мороз
Общество, 05.12.2022
Ситуацию прокомментировали в комитете по строительству
В 100-х кварталах Улан-Удэ отключили холодную воду
В 100-х кварталах Улан-Удэ отключили холодную воду
Общество, 05.12.2022
Воды не будет до восьми часов вечера
Гражданину Монголии не разрешили вывезти из Бурятии сухофрукты
Гражданину Монголии не разрешили вывезти из Бурятии сухофрукты
Общество, 05.12.2022
У туриста не было фитосанитарных сертификатов
Мастер карате Богдан Курилко: «Бурятия похожа на Окинаву, только холодно»
Мастер карате Богдан Курилко: «Бурятия похожа на Окинаву, только холодно»
Общество, 05.12.2022
В Бурятии пройдёт масштабный международный фестиваль карате на Байкале
В Бурятии сохранится снежная и ветреная погода
В Бурятии сохранится снежная и ветреная погода
Общество, 05.12.2022
Синоптики опубликовали прогноз погоды до четверга
В Бурятии установили мемориальную доску погибшему на Украине омоновцу
В Бурятии установили мемориальную доску погибшему на Украине омоновцу
Общество, 05.12.2022
Зоригто Раднатаров служил в должности взрывотехника
БГСХА празднует 91-й день рождения
БГСХА празднует 91-й день рождения
Общество, 05.12.2022
Она была открыта в 1931 году
На главной площади Читы установили пластиковых солдат
Общество, 05.12.2022
Необычная инсталляция к новому году символизирует единение армии с народом
В Бурятии меняется «вирусная» картина
В Бурятии меняется «вирусная» картина
Общество, 05.12.2022
Коронавирус в республике пока что утих
В Бурятии будущие медсёстры помогают врачам в поликлиниках
В Бурятии будущие медсёстры помогают врачам в поликлиниках
Общество, 05.12.2022
Студенты помогают вести приём пациентов
ОРВИ в Бурятии продолжает «косить» детей и подростков
ОРВИ в Бурятии продолжает «косить» детей и подростков
Общество, 05.12.2022
Взрывной рост заболеваемости в республике начался после школьных каникул

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^