В Бурятии алиментщик выплатил часть долга только под угрозой колонии

Общество, Фото: Баунтовский районный суд

Мужчина задолжал детям более 700 тысяч рублей



С 44-летнего жителя Баунтовского района Бурятии судебные приставы взыскивали алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако горе-родитель без каких-либо уважительных причин на работу устраиваться не желал и алименты своим детям платил не собирался.



В результате отец задолжал дочке и сыну крупную сумму - 761 тысячу рублей.



За неуплату алиментов в 2021 году суд назначил мужчине 50 часов обязательных работ.



- Но и административное наказание уроком нерадивому папаше не послужило, поскольку он, будучи трудоспособным, здоровым мужчиной, имея реальную возможность устроиться на работу и заработать на содержание своих детей, так и не предпринял каких-либо мер для исполнения своего родительского долга. Это красноречиво говорило об упорном и стойком нежелании исполнять решение суда о выплате алиментов,- сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Лишь когда судебные приставы возбудили уголовное дело, тогда папаша зашевелился, так как не хотел оказаться за решёткой. У него сразу же нашлись деньги на погашение части задолженности в сумме 330 960 рублей.



Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей».



В качестве смягчающих обстоятельств наказание суд учёл признание вины, раскаяние, положительные характеристики. Кроме того, смягчающим обстоятельством, наказание подсудимому, суд также признал добровольное частичное возмещение имущественного ущерба. Отягчающих обстоятельств не установлено.



Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно.



Приговор суда не вступил в законную силу.



