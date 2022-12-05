Гражданину Монголии не разрешили вывезти из Бурятии сухофрукты

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

У туриста не было фитосанитарных сертификатов



3 декабря на границе в Бурятии в городе Кяхта при досмотре багажа гражданина Монголии выявили нарушение правил и норм карантина растений.



Гражданин Монголии пытался вывезти 22 кг фиников, 10 кг винограда, 10 кг чернослива, 10 кг сушёного абрикоса.



- Вся подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска вывозилась с территории РФ без сопровождения фитосанитарных сертификатов, что является нарушением ч. 1. ст. 25 федерального закона «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



На туриста составлен административный протокол с наложением штрафа.



Фрукты и сухофрукты возвращены на территорию России для оформления фитосанитарных сертификатов.







