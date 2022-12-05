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Гражданину Монголии не разрешили вывезти из Бурятии сухофрукты

Гражданину Монголии не разрешили вывезти из Бурятии сухофрукты
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
У туриста не было фитосанитарных сертификатов

3 декабря на границе в Бурятии в городе Кяхта при досмотре багажа гражданина Монголии выявили нарушение правил и норм карантина растений.

Гражданин Монголии пытался вывезти 22 кг фиников, 10 кг винограда, 10 кг чернослива, 10 кг сушёного абрикоса.

- Вся подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска вывозилась с территории РФ без сопровождения фитосанитарных сертификатов, что является нарушением ч. 1. ст. 25 федерального закона «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

На туриста составлен административный протокол с наложением штрафа.

Фрукты и сухофрукты возвращены на территорию России для оформления фитосанитарных сертификатов.



Россельхознадзор

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