У туриста не было фитосанитарных сертификатов
3 декабря на границе в Бурятии в городе Кяхта при досмотре багажа гражданина Монголии выявили нарушение правил и норм карантина растений.
Гражданин Монголии пытался вывезти 22 кг фиников, 10 кг винограда, 10 кг чернослива, 10 кг сушёного абрикоса.
- Вся подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска вывозилась с территории РФ без сопровождения фитосанитарных сертификатов, что является нарушением ч. 1. ст. 25 федерального закона «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
На туриста составлен административный протокол с наложением штрафа.
Фрукты и сухофрукты возвращены на территорию России для оформления фитосанитарных сертификатов.
Гражданину Монголии не разрешили вывезти из Бурятии сухофрукты
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