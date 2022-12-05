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В районе Бурятии выбрали «Супер Маму»

В районе Бурятии выбрали «Супер Маму»
Общество,  Фото:пресс-служба РМКДЦ «Мир»
Конкурс был посвящён Дню матери

На прошлой неделе в Иволгинском районе Бурятии состоялся гала-концерт районного конкурса «Супер Мама – 2022», посвящённый празднованию Дню матери. Мероприятие прошло в районном доме культуры.

Гала-концерт открыли юные участники вокального ансамбля «Ассорти» с песней о маме. Затем участницы конкурса представили свои домашние задания: «Визитная карточка», видеоролик «Наш семейный отдых», творческий конкурс «Я мама – шоу!». Также с номерами выступили хореографический ансамбль «Энхэрэл» и Алексей Мунин.

Члены жюри отметили, что все мамы были на высоте, и им предстоял нелёгкий выбор. Так, дипломом за участие награждена Анна Батуева. Диплом третьей степени получила Сарюна Цыдыпова, Диплома второй степени удостоилась Жаргалма Тумунова, а Вероника Бабий заняла первое место.

Победительницей конкурса стала Ирина Аюшеева из села Нижняя Иволга, которая также забрала приз зрительских симпатий. Участница из села Красноярово Алена Каратуева удостоилась специального приза в номинации «Лучшая визитная карточка». Анна Грешилова получила приз в номинации лучший видеоролик «Наш семейный отдых». Об этом сообщает районный методический культурно-досуговый центр «Мир».
Бурятия день матери материнство конкурс Иволгинский район

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