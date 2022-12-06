Заявки принимаются до 16 декабря
В Иркутской области стартовал приём заявок на молодёжный фестиваль национальных культур «Мой народ – Моя гордость». Принять участие в мероприятии могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В этом году фестиваль пройдёт уже в десятый раз.
Мероприятие проводится по номинации «Фотоискусство». Работы принимаются по следующим направлениям:
– «Слава Иркутской области» (фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, ветеранов труда, общественных и культурных деятелей, почётных жителей муниципальных образований Иркутской области);
– «Иркутская область – наш общий дом» (фотографии представителей разных национальностей, проживающих на территории Приангарья, в национальных костюмах);
– «Будущее Иркутской области» (фотографии с молодёжных мероприятий, проектов, фотографии молодых людей, достигших успехов в профессиональной и общественной деятельности).
Чтобы принять участие в фестивале, необходимо пройти регистрацию на платформе «Росмолодёжь» и прислать фотоматериалы согласно выбранному направлению (теме) на адрес электронной почты: [email protected] Приём заявок продлится до 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутской области стартовал молодёжный фотофестиваль
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