Мероприятие посвящено юбилею бурятского этнографа и публициста
14 декабря в Улан-Удэ состоится презентация праздника «Зоохэй наадан» (Сметанная вечерина). Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения бурятского этнографа и публициста Марии Данчиновой.
Презентация пройдёт в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки Бурятии. Также состоится просмотр видеоархива Марии Данчиновой.
- Вы познакомитесь с фрагментами выпусков телепередачи «Сэнхир хадаг» (0+), с радиопередачей «Наследие» (0+) из Золотого фонда БГТРК, с опубликованными и неопубликованными материалами творчества Марии Прокопьевны. Мероприятие посетят выпускники интерната №1, молодые исследователи народной художественной культуры, представителям землячества Нукутского района, где также снималась телепередача, различные творческие коллективы, - сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»
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