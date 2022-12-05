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В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»

В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие посвящено юбилею бурятского этнографа и публициста

14 декабря в Улан-Удэ состоится презентация праздника «Зоохэй наадан» (Сметанная вечерина). Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения бурятского этнографа и публициста Марии Данчиновой.

Презентация пройдёт в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки Бурятии. Также состоится просмотр видеоархива Марии Данчиновой.

- Вы познакомитесь с фрагментами выпусков телепередачи «Сэнхир хадаг» (0+), с радиопередачей «Наследие» (0+) из Золотого фонда БГТРК, с опубликованными и неопубликованными материалами творчества Марии Прокопьевны. Мероприятие посетят выпускники интерната №1, молодые исследователи народной художественной культуры, представителям землячества Нукутского района, где также снималась телепередача, различные творческие коллективы, - сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ Праздники презентация библиотека юбилей Бурятия

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