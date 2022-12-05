Она была открыта в 1931 году
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени Филиппова – старейший вуз Бурятии и первый сельскохозяйственный вуз Байкальского региона – празднует 91-й день рождение. Она была открыта 5 декабря 1931 года.
- Сегодня все мы, студенты, преподаватели, сотрудники и ректор Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова, поздравляем лучший вуз с днём рождения! – делится руководство вуза в своих социальных сетях.
Всего в БГСХА пять факультетов и более 20 кафедр.
БГСХА празднует 91-й день рождения
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