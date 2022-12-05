БГСХА празднует 91-й день рождения

Она была открыта в 1931 году



Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени Филиппова – старейший вуз Бурятии и первый сельскохозяйственный вуз Байкальского региона – празднует 91-й день рождение. Она была открыта 5 декабря 1931 года.



- Сегодня все мы, студенты, преподаватели, сотрудники и ректор Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова, поздравляем лучший вуз с днём рождения! – делится руководство вуза в своих социальных сетях.



Всего в БГСХА пять факультетов и более 20 кафедр.

