Необычная инсталляция к новому году символизирует единение армии с народом
На площади Ленина в Чите установили пластиковые фигуры российских военнослужащих. Кроме того, в дальнейшем, фигуры солдат планируется выполнить и изо льда. Всего на площади должно появится 24 подобные фигуры.
Как пояснили журналисту «Чита.ру» в пресс-службе администрации города, всего на площади установят 12 фигур военных из пластика и 12 – изо льда. Стоимость фигур вошла в общий бюджет оформления новогоднего городка – 8,6 миллиона рублей.
Подобная инсталляция символизирует единение народа с армией. Все новогодние праздники в Чите пройдут под слоганом «Вместе V Новый год».
На главной площади Читы установили пластиковых солдат
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