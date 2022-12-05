На главной площади Читы установили пластиковых солдат

Необычная инсталляция к новому году символизирует единение армии с народом



На площади Ленина в Чите установили пластиковые фигуры российских военнослужащих. Кроме того, в дальнейшем, фигуры солдат планируется выполнить и изо льда. Всего на площади должно появится 24 подобные фигуры.



Как пояснили журналисту «Чита.ру» в пресс-службе администрации города, всего на площади установят 12 фигур военных из пластика и 12 – изо льда. Стоимость фигур вошла в общий бюджет оформления новогоднего городка – 8,6 миллиона рублей.



Подобная инсталляция символизирует единение народа с армией. Все новогодние праздники в Чите пройдут под слоганом «Вместе V Новый год».

