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В Бурятии меняется «вирусная» картина

В Бурятии меняется «вирусная» картина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус в республике пока что утих

В Бурятии наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом. Сегодня жители республики болеют в основном ОРВИ – с 21 по 27 ноября выявили 11 384 заражённых. Кроме того, в регионе зафиксировали 71 случай гриппа.

- По COVID-19 есть совершенно небольшой рост, – рассказала на правительственном брифинге 5 декабря глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова. – По всей стране такая ситуация. Мир вирусов меняется. Сейчас наблюдается изменение вирусной картины. Сейчас в основном ОРВИ.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что республика готова к очередной волне COVID-19. Жители Бурятии тем временем перестали умирать от коронавируса. Последний смертельный случай зафиксировали 30 ноября – тогда от ковида скончался один человек старше 65 лет. 
коронавирус болезнь

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