В Бурятии ветераны сыграли в хоккей с мячом

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

Победителем стала команда из Закаменского района



3 декабря в селе Орлик Окинского района Бурятии завершился турнир по хоккею с мячом среди ветеранов. Соревнования были посвящены памяти Александра Дамбаева, бронзового призёра СССР, чемпиона зоны Дальнего Востока, кандидата в мастера спорта СССР.



По итогам турнира первое место завоевала команда «Тамир» из Закаменского района. Втрое место у команды «Закамна». Третье место заняла команда «Кижинга». Четвёртыми были спортсмены из команды «Ока».



Также прошло награждение по номинациям. «Лучшим игроком» был признан Баир Базаржапов из Кижингинского района. Звание «Ветеран» получил Баир Бадмаев, также представляющий Кижингинский район. «Лучшим защитником» стал Баир Балданов из Закаменского района. Титул «Лучший вратарь» ушёл к Олегу Багшееву из Закаменского района. «Лучшим нападающим» был ещё один закаменец Альберт Манжиханов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

