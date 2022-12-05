Студенты помогают вести приём пациентов
Студенты медицинского колледжа имени Раднаева в Улан-Удэ вышли на помощь врачам в период распространения ОРВИ и гриппа.
О своей работе рассказали студенты группы 6211, специальность «Сестринское дело».
- Обзваниваю людей, кто записан на ФГДС. Приглашала на прохождение флюорографии, измеряла артериальное давление. Распечатываю анализы. Помогаю врачу, – поделилась Жаргалма Гомбоева.
Жаргарма вышла на помощь в городскую поликлинику №6. Студентка отметила, что очень здорово в процессе помощи получать и узнавать много нового дня себя.
Другая студентка Анна Серых работает на месте участковой медицинской сестры в городской поликлинике № 1.
- Вот уже вторая неделя, как я работаю тут. Помогаю замечательному педиатру Ирине Петровне Аюшеевой. Я очень благодарна коллективу поликлиники за их доброе отношение и понимание. Сотрудники поликлиники всегда помогут, научат, – рассказала Анна.
Студентка Алина Ангаева вышла на помощь в городскую поликлинику №3. За полторы недели Алине удалось поработать в процедурном кабинете, и на приёме у педиатра. По словам студентки, «за небольшое время она успела многому научиться».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. На прошлой неделе республике зафиксировали 11 384 случая ОРВИ. Показатель в 3,6 раза выше эпидпорога. Растёт также число заболевших гриппом.
В Бурятии будущие медсёстры помогают врачам в поликлиниках
Общество, Фото:
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