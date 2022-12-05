Бурятия приняла участие в конгрессе молодых учёных

Общество, Фото: предоставлено минобрнауки Бурятии

Он объединил более трёх тысяч молодых учёных по всей стране



Конгресс молодых учёных проходил с 1 по 3 декабря в парке науки и искусства «Сириус» рядом с городом Сочи. Участие в нём приняли и представители Бурятии.



- Хочется отметить высокий уровень организации, качественную и насыщенную образовательную программу. Помимо лекций, дискуссий на различные темы современной науки, участникам представили новейшие достижения в области науки и технологий. Это результаты работы научных центров, передовых научных институтов и вузов, госкорпораций и коммерческих организаций в стране. Например, были представлены прототипы СБЕРа в робототехнике и искусственном интеллекте, - поделился впечатлениям участник конгресса от Бурятии, преподаватель кафедры общей педагогики БГУ Баясхалан Банзаракцаев.



На конгрессе спикер от Бурятии, заместитель министра образования и науки республики Наталья Сандакова представила программу развития науки в регионе на ближайшие десять лет.



В мероприятии участвовали специалисты 40 стран. Среди них — студенты и молодые ученые из России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Мьянмы, Узбекистана и других стран.

