Евгений Жербаев поборется против чемпиона Азии и Европы
20 декабря в столице Киргизии Бишкеке состоится «Poddubny Wrestling League – 3» (PWL-3). Этот борцовский турнир организован в формате «World Series» — вечер отдельных топовых схваток с участием лучших борцов мира.
В соревнованиях примут участие спортсмены из России, Монголии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Ирана. В рамках турнира пройдут схватки по вольной, греко-римской и женской борьбе
Бурятский борец, призёр чемпионата мира Евгений Жербаев и чемпион Европы и Азии Ильяс Бекбулатов из Узбекистана встретятся в весовой категории до 70 кг. Об этом сообщает пресс-служба «Poddubny Wrestling League».
Возрастное ограничение 6+
Бурятский борец выступит в «Poddubny Wrestling League»
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