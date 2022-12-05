В Бурятии отремонтировали один из старейших домов культуры

Общество, Фото: минкультуры Бурятии

Обновлённое здание открылось 4 декабря



В Бурятии завершился капитальный ремонт дом культуры в селе Барыкино Тарбагатайского района. Здание ДК в Барыкино было построено полвека назад, в 1971 году, с тех пор здание ни разу не ремонтировали. В 2022 году ремонт наконец-то стал возможным. Из федерального и местного бюджетов было выделено более 6 млн рублей, сообщили в минкультуры Бурятии.



В клубе установили новые пластиковые окна, заменили входные и межкомнатные двери, выполнили работы по устройству пандуса, провели ремонт козырьков, системы отопления и кровли. Отремонтировали пол, стены и потолок, заменили электропроводку и освещение, водостоки, сделали благоустроенный санузел и другие работы.



По словам заведующей Барыкинским домом культуры Федосьи Булдаковой, «о таком ремонте можно было только мечтать. У дома культуры теперь впереди много планов».



Дом культуры в селе Барыкино - один из лидеров работы в сфере культуры Тарбагатайского района. Здесь успешно работают четыре клубных формирования: детский драматический кружок, детская вокальная группа, группа здоровья для взрослых «ЗОЖ» и взрослая вокальная группа. Всего в кружках творческой самодеятельности и клубах по интересам занимается 28 человек. При доме культуры работает ТОС «Здравушка».



4 декабря состоялась торжественная церемония открытия обновлённого дома культуры.



Всего в Бурятии в этом году отремонтированы 23 дома культуры в 15 районах республики.



