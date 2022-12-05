В Бурятии пройдут автогонки «Тункинские амазонки»

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В Тункинском районе Бурятии пройдут первые соревнования по вождению среди женщин. Мероприятие состоится 10 декабря на территории ДОСААФ в селе Кырен, сообщает администрация Тункинского района.Соревнования пройдут по трём дисциплинам: автодром (гараж, параллельная парковка и змейка), теория ПДД, конкурс на самое интересное украшение машины.Участницам нужно будет правильно припарковаться, решить один из билетов на знание правил дорожного движения, и оригинально украсить свой автомобиль.Предусмотрены денежные призы. За 1 место – 5000 рублей, за 2 место – 3000 рублей, за 3 место -2000 рублей. Также участниц наградят грамотами и подарочными сертификатами.