В Бурятии пройдут автогонки «Тункинские амазонки»

Участниц ждут денежные призы и подарки
В Тункинском районе Бурятии пройдут первые соревнования по вождению среди женщин. Мероприятие состоится 10 декабря на территории ДОСААФ в селе Кырен, сообщает администрация Тункинского района.
Соревнования пройдут по трём дисциплинам: автодром (гараж, параллельная парковка и змейка), теория ПДД, конкурс на самое интересное украшение машины.
Участницам нужно будет правильно припарковаться, решить один из билетов на знание правил дорожного движения, и оригинально украсить свой автомобиль.
Предусмотрены денежные призы. За 1 место – 5000 рублей, за 2 место – 3000 рублей, за 3 место -2000 рублей. Также участниц наградят грамотами и подарочными сертификатами.
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