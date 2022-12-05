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«Пойдут сзади и ударят»: В Бурятии сельчане боятся ходить по тёмным улицам

«Пойдут сзади и ударят»: В Бурятии сельчане боятся ходить по тёмным улицам
Общество,  Фото:pixabay.com
Власти решили сэкономить деньги на их освещении

Жители посёлка Онохой, который находится в пригородном Заиграевском районе Бурятии, жалуются на неосвещённые улицы Школьная и Октябрьская. Люди поинтересовались в группе «Заиграево-инфо», почему там не горят фонари. Местные всерьёз переживают за собственную безопасность.

- Почему в Онохое половина улиц Школьная и Октябрьская без ночного освещения? Можно выколоть глаз. Хоть убейся. Пойдут сзади и ударят. Что вообще происходит? – возмутились онохойцы.

В местной администрации признали, что такая проблема есть.

- Такие варианты использовались для освещения маршрута к школе и для экономии бюджета, поскольку мероприятие затратное, – пояснила специалист администрации Онохоя Мария Павлова.

Чтобы разобраться с освещением, власти собираются подать заявку на вступление в республиканскую программу «Комплексное развитие сельских территорий».

освещение жалобы

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