«Пойдут сзади и ударят»: В Бурятии сельчане боятся ходить по тёмным улицам

Власти решили сэкономить деньги на их освещении





Жители посёлка Онохой, который находится в пригородном Заиграевском районе Бурятии, жалуются на неосвещённые улицы Школьная и Октябрьская. Люди поинтересовались в группе «Заиграево-инфо», почему там не горят фонари. Местные всерьёз переживают за собственную безопасность.- Почему в Онохое половина улиц Школьная и Октябрьская без ночного освещения? Можно выколоть глаз. Хоть убейся. Пойдут сзади и ударят. Что вообще происходит? – возмутились онохойцы.В местной администрации признали, что такая проблема есть.- Такие варианты использовались для освещения маршрута к школе и для экономии бюджета, поскольку мероприятие затратное, – пояснила специалист администрации Онохоя Мария Павлова.Чтобы разобраться с освещением, власти собираются подать заявку на вступление в республиканскую программу «Комплексное развитие сельских территорий».