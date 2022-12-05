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В Москве презентовали турпотенциал Бурятии и Монголии

В Москве презентовали турпотенциал Бурятии и Монголии
Общество,  Фото:пресс-служба минтуризма РБ
Республика представила новые туристические продукты

В Москве, в центре авиации и космонавтики на ВДНХ, состоялась презентация новых возможностей летнего, зимнего и межсезонного отдыха в Бурятии. На мероприятии присутствовали представители правительства столицы России, комитета по туризму Москвы, туроператоры, члены Московской ассоциации предпринимателей, министерства туризма РБ, представители туристической отрасли Бурятии.

Бурятия представила новые туристические продукты, маршруты и национальную кухню. В частности, были представлены маршруты-победители нескольких всероссийских конкурсов. Кроме этого, все участники обменялись опытом работы и контактами.

Также был презентован турпотенциал Монголии. О нём рассказали туристические компании братской страны, входящие в ассоциацию туризма Монголии. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
Бурятия Монголия туризм

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