В Москве презентовали турпотенциал Бурятии и Монголии

Общество, Фото: пресс-служба минтуризма РБ

Республика представила новые туристические продукты



В Москве, в центре авиации и космонавтики на ВДНХ, состоялась презентация новых возможностей летнего, зимнего и межсезонного отдыха в Бурятии. На мероприятии присутствовали представители правительства столицы России, комитета по туризму Москвы, туроператоры, члены Московской ассоциации предпринимателей, министерства туризма РБ, представители туристической отрасли Бурятии.



Бурятия представила новые туристические продукты, маршруты и национальную кухню. В частности, были представлены маршруты-победители нескольких всероссийских конкурсов. Кроме этого, все участники обменялись опытом работы и контактами.



Также был презентован турпотенциал Монголии. О нём рассказали туристические компании братской страны, входящие в ассоциацию туризма Монголии. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

