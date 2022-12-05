Жителям Бурятии рассказали, что делать при обморожении

При появлении сильной боли специалисты советуют вызвать скорую
В Главном управлении МЧС по Бурятии рассказали, что можно и чего нельзя делать, если человек получил обморожение. Распознать его можно по нескольким признакам. Это покалывание, потеря чувствительности и покраснение кожи.
Отёчность и покалывание возникают при обморожении первой степени. Кожа при этом белеет. При второй степени появляются кровянистые волдыри и сильная боль. При третьей – омертвение кожи, а при четвёртой – ещё и мягких тканей и костей.
Первым делом нужно переместить пострадавшего в тёплое помещение и дать ему горячую еду и питьё, например – чай. А вот любой алкоголь – под запретом. Легко разотрите кожу и сделайте марлевую повязку. Если обморожение 2-3 степени, нужно вызывать скорую помощь и тоже наложить теплоизолирующую повязку из марли и ваты.
Не пытайтесь согреть повреждённые участки тела при помощи огня или горячей водой и ни в коем случае не растирайте их снегом и маслянистыми веществами, советуют в МЧС.
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