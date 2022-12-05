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Бурятия попала в число регионов с самыми дешёвыми съёмными домами

Бурятия попала в число регионов с самыми дешёвыми съёмными домами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Арендовать такое жильё в республике можно всего за 11 тысяч

Специалисты федерального портала «Мир квартир» решили выяснить, во сколько обойдётся аренда дома или коттеджа в разных уголках страны. Эксперты изучили цены в 82 российских регионах. Оказалось, что в 27 субъектах они повысились, в 54 – напротив, снизились, и только в одном остались прежними.

Бурятия в этом списке на 80-м месте. Такое жильё в республике сдают в среднем в 10 тысяч 851 рубль в месяц. С начала года арендная ставка снизилась на 52,6% (это одно из самых значительных падений в России), а за три последних месяца – на 45,7%.

Также в десятку регионов с самым дешёвыми съёмными домами попали Коми, Тамбовская область, соседнее Забайкалье (14 445 рублей), Кемеровская и Брянская области, Алтайский край, Хакасия, Еврейская АО и Курганская область.

А вот самые дорогие оказались в Москве – за 72 тысячи 974 рубля в месяц. Далее идут Санкт-Петербург, Мурманская область, Сахалин, Ямало-Ненецкий АО, Подмосковье, Ленинградская область, Татарстан, Ярославская и Калининградская области. Иркутская в списке 44-ая – там за съёмное частное жильё придётся выложить порядка 25 тысяч 48 рублей.

- В среднем по России за три осенних месяца снять дом стало дешевле на 6,9%. Сейчас средний коттедж в стране сдаётся за 29 533 рубля в месяц, – отмечает «Мир квартир».

С января же они подешевели на 8,5%.

- Этот сегмент рынка пережил подъём во время пандемии коронавируса в 2020 году, когда стоимость аренды выросла на 10,3%, и частично – в 2021-м. Тогда рост составил 4,6%. Но потом ставки стали снижаться, поскольку спрос начал падать, а предложение сильно выросло, – поясняет генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. – Сейчас в нашей базе на аренду выставлено на 90% больше домов, чем было осенью прошлого года. В условиях развивающегося кризиса, когда люди стали экономить на всём, повышения цен на съёмные коттеджи мы не предвидим.


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