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Житель Бурятии обменял марихуану на автошины, бензопилы и деньги

Житель Бурятии обменял марихуану на автошины, бензопилы и деньги
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчину отправили в колонию

Ранее не судимый 32-летний житель Бичурского района Бурятии признан виновным по статье «Незаконный сбыт наркотического средства» и «Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере».

Летом 2021 года житель села Елань продал 10 мешков с марихуаной массой не менее 8 кг. За проданное он получил вознаграждение в виде четырёх автомобильных шин, бензопилы и 56 тысяч рублей.

Кроме того, с августа прошлого года нарушитель незаконно хранил без цели сбыта наркотики массой 482 грамма, спрятав их в своём автомобиле. Мужчину задержали сотрудники полиции в феврале 2022 года.

- Бичурский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.
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