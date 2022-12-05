Житель Бурятии обменял марихуану на автошины, бензопилы и деньги

Мужчину отправили в колонию
Ранее не судимый 32-летний житель Бичурского района Бурятии признан виновным по статье «Незаконный сбыт наркотического средства» и «Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере».
Летом 2021 года житель села Елань продал 10 мешков с марихуаной массой не менее 8 кг. За проданное он получил вознаграждение в виде четырёх автомобильных шин, бензопилы и 56 тысяч рублей.
Кроме того, с августа прошлого года нарушитель незаконно хранил без цели сбыта наркотики массой 482 грамма, спрятав их в своём автомобиле. Мужчину задержали сотрудники полиции в феврале 2022 года.
- Бичурский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
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Общество, Фото:
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