Житель Бурятии обменял марихуану на автошины, бензопилы и деньги

Мужчину отправили в колонию



Ранее не судимый 32-летний житель Бичурского района Бурятии признан виновным по статье «Незаконный сбыт наркотического средства» и «Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере».



Летом 2021 года житель села Елань продал 10 мешков с марихуаной массой не менее 8 кг. За проданное он получил вознаграждение в виде четырёх автомобильных шин, бензопилы и 56 тысяч рублей.



Кроме того, с августа прошлого года нарушитель незаконно хранил без цели сбыта наркотики массой 482 грамма, спрятав их в своём автомобиле. Мужчину задержали сотрудники полиции в феврале 2022 года.



- Бичурский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

