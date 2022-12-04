04 декабря

03 декабря

02 декабря

Популярное

Для юных улан-удэнцев приготовили эксклюзивные новогодние программы

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В детском развлекательном центре «Ковбой парк» ребятишек ждут квесты, игры, челленджи и многое другое

Новогодние торжества не за горами. Как правило, в это предпраздничное, наполненное приятными хлопотами время каждый родитель хочет удивить и порадовать своих детей. В этом случае приходят на помощь различные новогодние представления, которые проводятся детскими садами и школами, а также различными компаниями.

И уже с 12 декабря в новом детском развлекательном центре «Ковбой парк» группы компаний «Титан» будут проходить эксклюзивные новогодние программы. Организаторы подготовили два увлекательных приключения: 1) для выпускных групп детского сада и учеников начальной школы; 2) также ребятишек от девяти лет. Представления продлятся до 29 декабря.
 
Первая программа получила название – «Би и Бо в поисках волшебной морковки» (0+). По сюжету, дети помогут двум маленьким зайчикам найти затерявшуюся волшебную морковку. Впереди их ждут много испытаний, игр и даже квестов. На финише детей будут ждать Дед Мороз и Снегурочка со сладкими подарками.
 
Пока малыши будут заняты поисками волшебной морковки, ребята постарше проведут время на новогодней дискотеке – «СнегоПати» (6+). Их ждут увлекательные челленджи, баттлы разной степени сложности, новогодние подарки. Вести праздник будут профессиональные детские ведущие. Изюминкой программы станет Дед Мороз в виде бота. Он будет выдавать задания и следить за их выполнением. По окончании программы всех детей ожидает подарок от Деда Мороза. 
 
Продолжительность каждой программы составит около 1,5 часов. Максимальное количество детей на ёлке - 30 человек. Организаторы сообщили, что предусматривается оформление коллективных заявок от школ и детских садов.
 
Праздничные представления будут проводиться с понедельника по четверг.

Стоит отметить, что парк будет закрываться во время проведения праздничных ёлок. Мера будет предпринята в целях предотвращения распространения ОРВИ, гриппа и СOVID-19.
 
- Ранее новогодние ёлки не проводились ни в одном игровом центре города. Сейчас мы запустили такой пробный проект. К сожалению, сейчас всё совпало со вспышкой гриппа и карантина. Но у нас продуманы все профилактические меры. Наше новогоднее представление уникально тем, что ребёнок может принять непосредственное участие в играх и квестах. Таким образом, им будет весело и нескучно. Детям праздник всегда нужен, - рассказала маркетолог детского развлекательного центра «Ковбой парк» Наталья Колишевич.
 
Справка:

«Ковбой парк» от «Титана» открылся 5 октября на улице Ботаническая, 7а. За два месяца работы парк успел обзавестись постоянными маленькими клиентами.

В парке есть батутные арены, сухой аквапарк, игровая зона для малышей, кафе, комнаты для проведений вечеринок и дней рождения «под ключ». Также здесь проводятся творческие мастер-классы, квесты, тематические вечеринки с участием аниматоров. Уточнить подробности можно по телефону 37-39-98.

Праздники Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии получил 11 лет колонии за убийство жены
Житель Бурятии получил 11 лет колонии за убийство жены
Общество, 04.12.2022
Преступление произошло на почве ревности
Было — стало: о соразмерности
Было — стало: о соразмерности
Общество, 04.12.2022
Про маленький домик и его вывеску
На «горячую линию» по вопросам услуг такси обратились 46 жителей Бурятии
На «горячую линию» по вопросам услуг такси обратились 46 жителей Бурятии
Общество, 04.12.2022
Проведены консультации, отдельным потребителям оказана помощь в составлении претензий в адрес перевозчиков

Забайкалец получил 9 лет колонии за убийство друга
Забайкалец получил 9 лет колонии за убийство друга
Общество, 04.12.2022
С него взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 млн рублей в пользу близкого родственника погибшего
В нацпарке Бурятии открылась новая тропа
В нацпарке Бурятии открылась новая тропа
Общество, 04.12.2022
Тропа выполнена из металлических каркасов
В Бурятии более 80 человек погибли от отравления спиртом с начала года
В Бурятии более 80 человек погибли от отравления спиртом с начала года
Общество, 04.12.2022
Мероприятия по снижению количества отравлений обсуждены на различных заседаниях
В Улан-Удэ днём до -14 градусов
В Улан-Удэ днём до -14 градусов
Общество, 04.12.2022
По республике переменная облачность
Бурятия получит дополнительно 2,2 млрд на модернизацию социальной инфраструктуры
Бурятия получит дополнительно 2,2 млрд на модернизацию социальной инфраструктуры
Общество, 03.12.2022
Средства пойдут на модернизацию 61 дворовой территорий по программе «1000 дворов», строительство театрально-культурного центра «Байкал» и многое другое
В Улан-Удэ прошла литературная мастерская для молодых авторов
В Улан-Удэ прошла литературная мастерская для молодых авторов
Общество, 03.12.2022
Мероприятие было проведено в онлайн-формате
В Улан-Удэ волонтёры продолжают помогать семьям мобилизованных
В Улан-Удэ волонтёры продолжают помогать семьям мобилизованных
Общество, 03.12.2022
Молодые люди кололи дрова в двух СНТ и одном посёлке

Житель Бурятии украл с фермы седло и сбрую
Житель Бурятии украл с фермы седло и сбрую
Общество, 03.12.2022
Парню назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ
Забайкалку обвинили в покушении на убийство врача
Забайкалку обвинили в покушении на убийство врача
Общество, 03.12.2022
Действия обвиняемой пресекли работники больницы
В Бурятии прокомментировали информацию о недочётах, выявленных после ремонта школы
В Бурятии прокомментировали информацию о недочётах, выявленных после ремонта школы
Общество, 03.12.2022
Замечания были устранены, заверили в районном управлении образования
В Улан-Удэ состоится показ бурятского рок-мюзикла «Бальжан Хатан»
В Улан-Удэ состоится показ бурятского рок-мюзикла «Бальжан Хатан»
Общество, 03.12.2022
Партию Бальжан Хатан исполняют Дина Санданова и Батчимэг Самбуу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^