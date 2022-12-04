Для юных улан-удэнцев приготовили эксклюзивные новогодние программы



Новогодние торжества не за горами. Как правило, в это предпраздничное, наполненное приятными хлопотами время каждый родитель хочет удивить и порадовать своих детей. В этом случае приходят на помощь различные новогодние представления, которые проводятся детскими садами и школами, а также различными компаниями.



И уже с 12 декабря в новом детском развлекательном центре «Ковбой парк» группы компаний «Титан» будут проходить эксклюзивные новогодние программы. Организаторы подготовили два увлекательных приключения: 1) для выпускных групп детского сада и учеников начальной школы; 2) также ребятишек от девяти лет. Представления продлятся до 29 декабря.



Первая программа получила название – «Би и Бо в поисках волшебной морковки» (0+). По сюжету, дети помогут двум маленьким зайчикам найти затерявшуюся волшебную морковку. Впереди их ждут много испытаний, игр и даже квестов. На финише детей будут ждать Дед Мороз и Снегурочка со сладкими подарками.



Пока малыши будут заняты поисками волшебной морковки, ребята постарше проведут время на новогодней дискотеке – «СнегоПати» (6+). Их ждут увлекательные челленджи, баттлы разной степени сложности, новогодние подарки. Вести праздник будут профессиональные детские ведущие. Изюминкой программы станет Дед Мороз в виде бота. Он будет выдавать задания и следить за их выполнением. По окончании программы всех детей ожидает подарок от Деда Мороза.



Продолжительность каждой программы составит около 1,5 часов. Максимальное количество детей на ёлке - 30 человек. Организаторы сообщили, что предусматривается оформление коллективных заявок от школ и детских садов.



Праздничные представления будут проводиться с понедельника по четверг.



Стоит отметить, что парк будет закрываться во время проведения праздничных ёлок. Мера будет предпринята в целях предотвращения распространения ОРВИ, гриппа и СOVID-19.



- Ранее новогодние ёлки не проводились ни в одном игровом центре города. Сейчас мы запустили такой пробный проект. К сожалению, сейчас всё совпало со вспышкой гриппа и карантина. Но у нас продуманы все профилактические меры. Наше новогоднее представление уникально тем, что ребёнок может принять непосредственное участие в играх и квестах. Таким образом, им будет весело и нескучно. Детям праздник всегда нужен, - рассказала маркетолог детского развлекательного центра «Ковбой парк» Наталья Колишевич.



Справка:



«Ковбой парк» от «Титана» открылся 5 октября на улице Ботаническая, 7а. За два месяца работы парк успел обзавестись постоянными маленькими клиентами.



В парке есть батутные арены, сухой аквапарк, игровая зона для малышей, кафе, комнаты для проведений вечеринок и дней рождения «под ключ». Также здесь проводятся творческие мастер-классы, квесты, тематические вечеринки с участием аниматоров. Уточнить подробности можно по телефону 37-39-98.



