По республике переменная облачность, местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 декабря по республике: переменная облачность, местами небольшой снег, днём по Прибайкалью и северу до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-20 м/с, поземка, метели, заносы. Температура ночью -19,-24, местами до -29, по юго-западу и северо-востоку до -35, по Прибайкалью -12,-17, днём -10,-15, местами -20,-25.
В Улан-Удэ временами слабый снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -12,-14.
В Улан-Удэ временами слабый снег
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