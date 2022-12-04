Ранее мужчина был судим
24 ноября 2022 года судебной коллегией Верховного суда Бурятии в апелляционном порядке пересмотрен приговор Закаменского районного суда, постановленный с применением особого порядка принятия судебного решения, в отношении мужчины. Последний был осуждён по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину» к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Оказалось, что мужчина украл телевизор, принадлежащий матери его сожительницы, стоимостью 15 000 рублей.
- Несмотря на доводы жалобы осуждённого о суровости назначенного наказания, суд апелляционной инстанции признал его справедливым и соразмерным содеянному, поскольку С. был судим за совершение, в том числе тяжких, преступлений к реальному лишению свободы, в его действиях усматривается рецидив преступлений, который судом обоснованно признан отягчающим обстоятельством. Назначая наказание, суд в полной мере учёл все имеющиеся по делу смягчающие обстоятельства, - сообщили в Верховном суде республики.
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу телевизора
Общество, Фото:
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