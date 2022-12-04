Жителям республики представят новую программу цирка Бурятии

Для создания шоу будут привлечены разножанровые артисты
Коллектив Государственного цирка Бурятии начал подготовку к новогодней сказке под названием «Колесо времени или тайна пяти стихий», репетиции проходят ежедневно на тренировочной базе в ТРЦ «Пионер». В новом цирковом представлении задействованы также артисты театра современного танца «Угол зрения» и Бурятской цирковой школы.
- В начале 2023 года наш цирк будет открывать год 100-летнего юбилея республики в Санкт-Петербурге. Гастроли пройдут на одной из крупнейших площадок города, в концертно-спортивном комплексе «М-1 Арена», с 3 по 8 января. Таким образом, будет дан официальный старт нашим юбилейным мероприятиям, - рассказала министр культуры Бурятия Соелма Дагаева.
Перед тем, как новое цирковое представление увидят жители и гости Санкт-Петербурга, артисты покажут её землякам.
- Мы рады вот так ярко начать юбилейный год, но перед этим нашу сказку увидят в Бурятии. Ребята ежедневно оттачивают своё мастерство. В спектакле будут использованы современные технологии: визуальные решения света, звука, музыкальных лазерных спецэффектов, одним из ноу-хау будут костюмы, разработанные с помощью нейросети, - отметила директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова.
Для осуществления проекта главным режиссером приглашён Леонид Ситов. Он известен своим высокопрофессиональным подходом в создании масштабных, ярких, культурных, спортивных, а также правительственных мероприятий.
По задумке режиссёра, эта новогодняя сказка унесёт вас в сказочное и таинственное путешествие по азиатским странам. Вы увидите, как раскрывается цветок времени - прекрасный лотос с пятью лепестками и алмазной тычинкой. Пять лепестков символизируют пять стихий: воздух, огонь, воду, землю и металл.
Перед вами выступят лучшие в мире гуттаперчевые девушки, которые в 2005 году за исполнение этого номера получили «Золотого клоуна» на фестивале в Монте-Карло. А также ловкие акробаты-вольтижеры, смелые воздушные гимнасты, порадуют клоунада, жонглирование, игры со скакалками и хула-хупами.
Для создания шоу будут привлечены разножанровые артисты: танцоры, музыканты, актёры, художники, цирковые артисты. Будут привлечены и специалисты по созданию современных аудиовизуальных технологий, спецэффектов, для передачи особой атмосферы шоу и организации, создающие сценические костюмы, реквизит, декорации.
- Костюмы будем заказывать у нескольких швей, поскольку их немало. Нам надо успеть сшить более 100 костюмов. 20 декабря у нас состоится премьера новогодней программы, к 10 декабря мы должны успеть сшить все костюмы, - поведал худрук Государственного цирка Бурятии Алдар Кынзыбеев.
Жителей республики приглашают посетить новогоднюю сказку от цирка Бурятии - балетно-акробатическое шоу «Колесо времени или тайна пяти стихий», которое пройдёт в Улан-Удэ в ФСК по ул. Рылеева, 2.
Премьера состоится с 20 по 23 декабря, сообщили в цирке Бурятии.
Возрастное ограничение 0+
Жителям республики представят новую программу цирка Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для создания шоу будут привлечены разножанровые артисты
В детском развлекательном центре «Ковбой парк» ребятишек ждут квесты, игры, челленджи и многое другое
Преступление произошло на почве ревности
По вине мужчины погиб человек
Про маленький домик и его вывеску
Проведены консультации, отдельным потребителям оказана помощь в составлении претензий в адрес перевозчиков
С него взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 млн рублей в пользу близкого родственника погибшего
Тропа выполнена из металлических каркасов
Мероприятия по снижению количества отравлений обсуждены на различных заседаниях
По республике переменная облачность
Средства пойдут на модернизацию 61 дворовой территорий по программе «1000 дворов», строительство театрально-культурного центра «Байкал» и многое другое
Мероприятие было проведено в онлайн-формате
Молодые люди кололи дрова в двух СНТ и одном посёлке
Парню назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ
Действия обвиняемой пресекли работники больницы