Жителям республики представят новую программу цирка Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Для создания шоу будут привлечены разножанровые артисты



Коллектив Государственного цирка Бурятии начал подготовку к новогодней сказке под названием «Колесо времени или тайна пяти стихий», репетиции проходят ежедневно на тренировочной базе в ТРЦ «Пионер». В новом цирковом представлении задействованы также артисты театра современного танца «Угол зрения» и Бурятской цирковой школы.



- В начале 2023 года наш цирк будет открывать год 100-летнего юбилея республики в Санкт-Петербурге. Гастроли пройдут на одной из крупнейших площадок города, в концертно-спортивном комплексе «М-1 Арена», с 3 по 8 января. Таким образом, будет дан официальный старт нашим юбилейным мероприятиям, - рассказала министр культуры Бурятия Соелма Дагаева.



Перед тем, как новое цирковое представление увидят жители и гости Санкт-Петербурга, артисты покажут её землякам.



- Мы рады вот так ярко начать юбилейный год, но перед этим нашу сказку увидят в Бурятии. Ребята ежедневно оттачивают своё мастерство. В спектакле будут использованы современные технологии: визуальные решения света, звука, музыкальных лазерных спецэффектов, одним из ноу-хау будут костюмы, разработанные с помощью нейросети, - отметила директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова.



Для осуществления проекта главным режиссером приглашён Леонид Ситов. Он известен своим высокопрофессиональным подходом в создании масштабных, ярких, культурных, спортивных, а также правительственных мероприятий.



По задумке режиссёра, эта новогодняя сказка унесёт вас в сказочное и таинственное путешествие по азиатским странам. Вы увидите, как раскрывается цветок времени - прекрасный лотос с пятью лепестками и алмазной тычинкой. Пять лепестков символизируют пять стихий: воздух, огонь, воду, землю и металл.



Перед вами выступят лучшие в мире гуттаперчевые девушки, которые в 2005 году за исполнение этого номера получили «Золотого клоуна» на фестивале в Монте-Карло. А также ловкие акробаты-вольтижеры, смелые воздушные гимнасты, порадуют клоунада, жонглирование, игры со скакалками и хула-хупами.



Для создания шоу будут привлечены разножанровые артисты: танцоры, музыканты, актёры, художники, цирковые артисты. Будут привлечены и специалисты по созданию современных аудиовизуальных технологий, спецэффектов, для передачи особой атмосферы шоу и организации, создающие сценические костюмы, реквизит, декорации.



- Костюмы будем заказывать у нескольких швей, поскольку их немало. Нам надо успеть сшить более 100 костюмов. 20 декабря у нас состоится премьера новогодней программы, к 10 декабря мы должны успеть сшить все костюмы, - поведал худрук Государственного цирка Бурятии Алдар Кынзыбеев.



Жителей республики приглашают посетить новогоднюю сказку от цирка Бурятии - балетно-акробатическое шоу «Колесо времени или тайна пяти стихий», которое пройдёт в Улан-Удэ в ФСК по ул. Рылеева, 2.



Премьера состоится с 20 по 23 декабря, сообщили в цирке Бурятии.



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