По вине мужчины погиб человек
В Иркутской области суд вынес приговор в отношении инструктора по дайвингу одной из организаций в посёлке Листвянка. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека.
Летом 2020 года к инструктору по дайвингу обратился местный житель с просьбой воспользоваться услугами по подводному погружению в акваторию Байкала. Мужчина и его знакомая прибыли в Листвянку, получили от сотрудника спортивного центра необходимое снаряжение и приготовились погружаться в воду.
- Стоит отметить, что клиенты центра не обладали специальными знаниями и умениями по данному плаванию, являлись новичками. Инструктор провёл краткий инструктаж и показал основные упражнения при погружении. В ходе их выполнения под водой у девушки началась паника, и она вернулась на берег. Инструктор проигнорировал важные факторы при подводном погружении, зная, что поверхность воды не спокойная, а также имеется плохая видимость, - отметили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Он продолжил погружение с мужчиной на глубину более 12 метров, что запрещено для людей без специальной подготовки. Спустя некоторое время 28-летний мужчина погиб в результате баротравмы легких.
«Следователями СК установлено, что инструктор с целью экономии своего времени и иных факторов не провёл с указанными лицами должный инструктаж по технике безопасности, не проверил их состояние здоровья», - продолжили в следственном управлении.
2 декабря Иркутский районный суд признал мужчину виновным. С учётом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда.
В Иркутской области осуждён инструктор по дайвингу
Общество, Фото:
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