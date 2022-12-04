На «горячую линию» по вопросам услуг такси обратились 46 жителей Бурятии

Проведены консультации, отдельным потребителям оказана помощь в составлении претензий в адрес перевозчиков



С 14 по 25 ноября 2022 года проходила «горячая линия» по вопросам, связанным с предоставлением услуг такси и каршеринга.



- В указанный период на «горячую линию» обратилось 46 граждан, которым даны разъяснения по вопросам, касающимся правил оказания транспортных услуг (59%), защиты прав потребителей при использовании такси (28%), деятельности агрегаторов такси (4%) и прочим вопросам, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В рамках «горячей линии» проведены консультации, обратившимся даны разъяснения законодательства, а также рекомендации по вопросам оказания услуг такси. Кроме того, отдельным потребителям оказана помощь в составлении претензий в адрес перевозчиков.







