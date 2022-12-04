Проведены консультации, отдельным потребителям оказана помощь в составлении претензий в адрес перевозчиков
С 14 по 25 ноября 2022 года проходила «горячая линия» по вопросам, связанным с предоставлением услуг такси и каршеринга.
- В указанный период на «горячую линию» обратилось 46 граждан, которым даны разъяснения по вопросам, касающимся правил оказания транспортных услуг (59%), защиты прав потребителей при использовании такси (28%), деятельности агрегаторов такси (4%) и прочим вопросам, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В рамках «горячей линии» проведены консультации, обратившимся даны разъяснения законодательства, а также рекомендации по вопросам оказания услуг такси. Кроме того, отдельным потребителям оказана помощь в составлении претензий в адрес перевозчиков.
На «горячую линию» по вопросам услуг такси обратились 46 жителей Бурятии
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