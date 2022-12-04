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Забайкалец получил 9 лет колонии за убийство друга

Забайкалец получил 9 лет колонии за убийство друга
Общество,  Фото:pixabay.com
С него взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 млн рублей в пользу близкого родственника погибшего

Краснокаменская межрайонная прокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве.

Суд установил, что в июле 2022 года мужчина распивал спиртное в своем гараже с другом, знакомым в течение не одного десятка лет. Поссорившись с ним, он нанёс ножом не менее 13 ударов в область шеи и грудной клетки потерпевшему, который скончался на месте от обильной кровопотери.

На суде забайкалец неоднократно менял показания – от отсутствия памяти из-за сильного алкогольном опьянения до убийства его друга неизвестным лицом.

- Вместе с тем, сторона обвинения представила суду доказательства причастности мужчины к умышленному убийству, в связи с чем, перед окончанием рассмотрения дела он признал свою вину, - сообщают в прокуратуре Забайкальского края.

Суд согласился с мнением гособвинителя и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 млн рублей в пользу близкого родственника погибшего.

Приговор в законную силу не вступил.
суд прокуратура

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