Тропа выполнена из металлических каркасов
В Тункинском нацпарке открылась новая тропа на первый водопад Кынгарги. Об этом сообщается в группе «Тунка-инфо.24/7».
Протяжённость тропы - 800 м. Она выполнена из металлических каркасов.
В группе отмечается, что на тропе установили скамейки и беседки для отдыха. С площадок открываются панорамные виды и живописные красоты.
В нацпарке Бурятии открылась новая тропа
Общество, Фото:
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Тропа выполнена из металлических каркасов
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