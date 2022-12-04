В нацпарке Бурятии открылась новая тропа

Тропа выполнена из металлических каркасов



В Тункинском нацпарке открылась новая тропа на первый водопад Кынгарги. Об этом сообщается в группе «Тунка-инфо.24/7».



Протяжённость тропы - 800 м. Она выполнена из металлических каркасов.



В группе отмечается, что на тропе установили скамейки и беседки для отдыха. С площадок открываются панорамные виды и живописные красоты.





