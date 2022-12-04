В Бурятии более 80 человек погибли от отравления спиртом с начала года

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мероприятия по снижению количества отравлений обсуждены на различных заседаниях



В 2022 году проведены профилактические визиты в отношении 122 хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот алкогольной продукции.



- В ходе профилактических визитов хозяйствующим субъектам оказаны консультации по вопросам соблюдения требований санитарного законодательства, технических регламентов о безопасности пищевой продукции и её маркировке, в том числе алкогольной продукции, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



По результатам токсикологического мониторинга за 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 157 отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 54,7% со смертельным исходом.



- Мероприятия по снижению количества отравлений спиртосодержащей продукцией обсуждены на Координационном совещании правительства Республики Бурятия по обеспечению правопорядка, заседаниях Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Бурятия, - отметили в управлении.

