По республике переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря по республике: переменная облачность, по центральным районам местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -18,-23, местами -28,-33, днём -12,-17, местами -21,-26.
По Прибайкалью небольшой снег, местами умеренные снегопады, поземка, метели. Ветер западный 7-12, местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -14,-20, днём -10,-17.
В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью -18,-20, к утру до -16, днём -12,-14.
В Улан-Удэ днём до -14 градусов
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