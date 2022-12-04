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В Улан-Удэ днём до -14 градусов

В Улан-Удэ днём до -14 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике переменная облачность

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря по республике: переменная облачность, по центральным районам местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -18,-23, местами -28,-33, днём -12,-17, местами -21,-26.

По Прибайкалью небольшой снег, местами умеренные снегопады, поземка, метели. Ветер западный 7-12, местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -14,-20, днём -10,-17.

В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью -18,-20, к утру до -16, днём -12,-14.

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