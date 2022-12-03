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Житель Бурятии украл с фермы седло и сбрую

Житель Бурятии украл с фермы седло и сбрую
Общество,  Фото:pixabay.com
Парню назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ

В мае 2022 года молодой человек украл с территории фермы седло, верёвку – канат, сбрую. Он раньше работал на этой ферме, поэтому хорошо знал, что где находится. Украсть седло для коня он решил, так как на новом месте работы, где парень пасёт крупный рогатый скот, седло старое, непригодное для использования.

Украденное молодой человек спрятал в траве недалеко от фермы, хотел вернуться за ним на следующий день, в ночное время. Но вечером к нему приехали сотрудники полиции, стали расспрашивать, сказали, что произошла кража. Он сразу во всём сознался и добровольно выдал похищенное имущество.

- Судом действия Ш. были квалифицированы по ст. 158 ч.2 п. «б» УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с незаконным проникновением в иное хранилище, - отметили в Кабанском районном суде.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учёл полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, материальное положение подсудимого, болезненное состояние его здоровья, отсутствие претензий со стороны потерпевшего, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Парню назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка ежемесячно в доход государства.

Приговор сторонами обжалован не был, вступил в законную силу.
кража

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