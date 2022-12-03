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В Бурятии прокомментировали информацию о недочётах, выявленных после ремонта школы

В Бурятии прокомментировали информацию о недочётах, выявленных после ремонта школы
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Замечания были устранены, заверили в районном управлении образования

В Селенгинском районном управлении образования прокомментировали информацию о ржавых батареях, отсутствии пожарной сигнализации в школе и других недочётах после прошедшего там ремонта.

Напомним, в этом году в Гусиноозёрске решили капитально отремонтировать основную общеобразовательную школу № 6. Изначально на это направили 30 миллионов рублей. Обновить здание должны были к 25 августа.

За несколько дней до начала нового учебного года выяснилось, что местные власти учли в контракте не все работы. Пришлось выделить ещё 13 миллионов.

Недочёты выявили представители регионального отделения Народного фронта, в ноябре побывавшие в школе с проверкой. Так, отмечалось, что, к примеру, ржавые батареи покрасили только с одной стороны. В плитке видны щели, кабинки в санузлах плохо закреплены, а раковины шатаются. Пожарной сигнализации вообще нет. 

- Поясняем, все батареи были установлены новые и покрыты специальной грунтовкой заводом-изготовителем. В целях соблюдения строительных норм, качественного выполнения работ по капитальному ремонту заключён контракт на осуществление строительного контроля с ООО «Эксперт». По состоянию на 14.11.2022 г. исполнителем, осуществляющим строительный контроль, проведена работа по привлечению к исправлению данных видов работ по гарантийным обязательствам. Указанные замечания устранены, - сообщили в районном управлении образования.

Также здесь рассказали, что установка пожарной сигнализации не была заложена в сметах.

- Установка автоматической пожарной сигнализации не была заложена в сметах контрактов на выполнение капитального ремонта МБОУ ООШ №6. Подрядчик ООО «Регион Строй» установил пожарную сигнализацию на безвозмездной основе, - заключили в управлении образования.


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