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В Улан-Удэ состоится показ бурятского рок-мюзикла «Бальжан Хатан»

В Улан-Удэ состоится показ бурятского рок-мюзикла «Бальжан Хатан»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Партию Бальжан Хатан исполняют Дина Санданова и Батчимэг Самбуу

7 и 8 декабря в Бурятском театре оперы и балета состоится показ первого бурятского рок-мюзикла «Бальжан Хатан».

Премьера состоялась 16 и 17 июня. Постановка идёт на сцене с неизменным успехом. Рок-мюзикл «‎Бальжан Хатан»‎ — это легенда о предводительнице хори-бурят, рассказанная современным музыкальным языком. Произведение будет исполнено солистами оперы и хором Бурятского театра оперы и балета в сопровождении симфонического оркестра. В постановке задействованы артисты балета.

«Бальжан Хатан» будет показана в двух составах. В рок-мюзикле принимают участие народная артистка СССР Галина Шойдагбаева, заслуженная артистка России Валентина Цыдыпова, заслуженный артист России Дамба Занданов, солисты оперы: Билигма Ринчинова, Мария Балданова, Баиржаб Дамбиев, Мария Миронова, Александр Хандажапов, Эдуард Жагбаев, Данзан Бальжинимаев, Саян Цымпилов, Галсан Ванданов, Бадма Гомбожапов, Елена Мохосова, Савелий Александров, а также актёр Чимит Дондоков и певица Мэдэгма Доржиева.

Партию Бальжан Хатан исполняют Дина Санданова и Батчимэг Самбуу.

— Это ещё одно прочтение легенды Бальжан Хатан, которое вызывает гордость за свою землю и за то наследие, которое у нас есть. В спектакле очень искусно переплелись легенды и современность. Это выразилось как в тексте, музыке, так и в костюмах, декорациях и в оформлении в целом. И бурятский язык на оперной сцене, в мюзикле очень красиво звучал, красиво даже для тех, кто его не понимает. Второй акт постановки был показан в ФСК в рамках концерта «Нэгэдэе/Мы вместе» в октябре. Было очень много восторженных отзывов, и сейчас есть шанс посмотреть «Бальжан Хатан» на сцене театра, — отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Музыкальным руководителем и дирижёром выступает маэстро Владимир Рылов, режиссёр-постановщик - Олег Юмов.

- Для меня в этом спектакле невероятная отрада – это музыка бурятского языка. С момента моего прихода в театр мы неоднократно говорили о том, что в рамках подготовки к 100-летию республики нам нужен в репертуаре спектакль на бурятском языке. Мы решили эту задачу таким образом, поставив рок-мюзикл, — отметил художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов.

Музыку к постановке написала композитор Сарантуя Жалцанова-Дмитриева, автор либретто – Надежда Мунконова (по мотивам одноимённой поэмы Сергея Бахлаева), художники — Чимита Зундуева и Сэсэг Дондокова. Художником по свету выступил Евгений Виноградов – главный художник по свету театра «Ленком Марка Захарова».

Проект создан с целью поддержки, сохранения и развития бурятского языка и культуры при поддержке министерства культуры Бурятии, сообщают в пресс-службе театра. 

Справка:

Бальжан Хатан — княжна, предводительница хори-бурят, национальная героиня. Упоминается в летописях Т. Тобоева, В. Юмсунова, Н. Хобитуева, С. Ванданова. Одна из версий легенды о Бальжан Хатан со слов агинского шамана Тухурен записана Ц. Ж. Жамцарано. Согласно В. Юмсунову, Бальжан Хатан была дочерью чахарского Легдэн-хутугту батор хана, по другим версиям – Тогоон Тумэр хана. 

В 1576 г. Бальжан Хатан вышла замуж за Дай Хун тайджи, одного из сыновей солонгутского Буубэй-Бэйлэ хана, являясь предводительницей 11-ти родов хори-бурят. После конфликта с Буубэй-Бэйлэ ханом Бальжан Хатан с мужем и подданными откочевали из Монголии в Забайкалье, на реку Улирэнгэ (Урулюнгуй) в местность Хуандай. Позднее преследуемые войсками Буубэй-Бэйлэ хана, они переселились на реку Онон, заняв северные и южные склоны хребта Хухульби и местность по рекам Ага и Тура. Эти события В. Юмсунов относит к 1613 году, Т. Тобоев – к 1607. Через несколько лет на хори напали войска Буубэй-Бэйлэ хана, в местностях Ара Сабшалуур и Убэр Сабшалуур произошло сражение, в результате которого Дай Хун тайджи был возвращён отцу, а Бальжан Хатан героически погибла.

Возрастное ограничение 6+
театр оперы и балета

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