В Бурятии на берегу Гусиного озера завершают строительство модульных гостиниц

Готовность проекта составляет 70%



Завершается строительство модульных гостиниц на берегу Гусиного озера. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».



Гостиницы планируют сдать в ближайшее время. На сегодня объект готов на 70%.



- Мы обшили вагонкой, половой доской. Зимой здесь, конечно же, тоже можно будет жить, так как мы положили 3 слоя базальтового утеплителя. Половина домов уже практически готова. К 10 декабря уже планируем под ключ сдать, - рассказал Владимир Иванов, руководитель проекта.



Строительство проводится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».





