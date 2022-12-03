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В Бурятии на берегу Гусиного озера завершают строительство модульных гостиниц

В Бурятии на берегу Гусиного озера завершают строительство модульных гостиниц
Общество,  Фото:pixabay.com
Готовность проекта составляет 70%

Завершается строительство модульных гостиниц на берегу Гусиного озера. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».

Гостиницы планируют сдать в ближайшее время. На сегодня объект готов на 70%.

- Мы обшили вагонкой, половой доской. Зимой здесь, конечно же, тоже можно будет жить, так как мы положили 3 слоя базальтового утеплителя. Половина домов уже практически готова. К 10 декабря уже планируем под ключ сдать, - рассказал Владимир Иванов, руководитель проекта.

Строительство проводится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».


гостиницы туризм

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