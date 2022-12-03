Иркутянин получил 14 лет колонии за убийство матери

Преступление произошло в феврале этого года



Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Иркутского района. Он признан виновным в убийстве, сопряжённом с разбоем, разбое.



Суд установил, что в феврале 2022 года подсудимый, страдавший алкогольной зависимостью и имеющий патологическое влечение к азартным играм, решил завладеть банковской картой брата, находящегося на тот момент в больнице. Карта хранилась у матери.



Утром он подошёл к спящей женщине, которая неожиданно проснулась, в связи с чем, злоумышленник напал на неё и задушил. После чего завладел банковской картой, обнаруженной в кармане одежды погибшей, и скрылся с места происшествия. В течение трёх дней снял с карты более 124 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.



- В последующем мужчина был остановлен сотрудниками полиции, которым он сообщил об убийстве своей матери. Расследование уголовного дела осуществлялось следователями СК, - сообщают в областной прокуратуре.



С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей и ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу.

