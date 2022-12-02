В Бурятии вышла в свет книга о подруге Льва Гумилева Очир Намсрайжав

Презентация состоится 10 декабря в Национальной библиотеке



В Улан-Удэ вышла в свет книга Очир Гэрэл «Восточная звезда». Книга посвящена её матери, харизматичной женщине, в судьбе которой отразилась эпоха первых лет строительства социализма, военного лихолетья, период становления монгольского государства.



- Незаурядная девушка снялась в кино, дружила со студентом-историком Львом Гумилёвым, ждала победу с Анастасией Цветаевой в дальневосточной эвакуации. Любя Москву, где прошло её школьное детство, она трудилась на благо Монголии. И это все о ней, монгольской гражданке Очирын Намсрайжав, дочери бурятского народа Ошировой Инне Ивановне, - рассказывают в Национальной библиотеке.



Книга увидела свет в 2021 году благодаря совместным усилиям и финансовой поддержке родственников автора в Улан-Удэ и Улан-Баторе. Экземпляры книги хранятся на родине в Кутуликской библиотеке и в музее-квартире Льва Гумилева в Санкт-Петербурге.



Мероприятие состоится 10 декабря в 12:00 в Национальной библиотеке, в помещении Литературно-музыкальной гостиной (0+).



