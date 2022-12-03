В районах возможны метали
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северу до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка, метели, заносы.
Температура днём -12,-17, местами -22,-27.
В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -13,-15.
В Улан-Удэ сегодня небольшой снег
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