Итоговые баллы можно будет узнать после прохождения теста
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уровень киберпреступлений по-прежнему остаётся высоким. Так, за прошлую неделю мошенники обманули 41 жителя республики на общую сумму почти в 10 млн рублей.
Учитывая сложившуюся ситуации, органы прокуратуры в Бурятии создали тест по профилактике преступлений, связанных с мошенничеством через коммуникационные сети. Таким образом специалисты определят, как ведут себя жителей при подозрительных звонках или смс-сообщениях. Прокуратура Советского района Улан-Удэ обратилась к жителям с просьбой уделить немного времени и пройти тест.
Сам тест он довольно короткий, состоит из шести вопросов. После прохождения тестирования ставится итоговый балл.
Сам тест можно пройти по этой ссылке.
Жителей Бурятии призывают пройти тест по профилактике мошенничества
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