Открытие состоялось 1 декабря
Недалеко от Иркутска, в селе Хомутово на улице Кирова открылся парк «Спасатель», посвящённый пожарным и спасателям. Торжественная церемония открытия состоялось 1 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
- Парк «Спасатель» - знаковое место, напоминающее о важности передачи опыта от поколения к поколению, и не случайно находится оно рядом с местной пожарной частью. Юные кадеты, обучающиеся сейчас пожарно-спасательному делу, скоро станут нашими преемниками. А для этого обязательно знание истории, бережное ею сохранение. Пусть этот парк станет местом встреч и развития. Это отличная площадка для проведения открытых уроков и других мероприятий по профилактике пожарной безопасности, - сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Роман Пешков.
В парковой зоне установлена раритетная пожарная техника и информационные стенды. Территория имеет освещение, скамейки и качели для отдыха детей и взрослых. Основатели уверены, что местная достопримечательность будет способствовать интересу к профессии пожарного и спасателя, истории пожарного дела.
Проект был разработан в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В нём принимали участие местные власти, сотрудники пожарно-спасательной службы и общественники.
Под Иркутском открыли парк в честь пожарных и спасателей
Общество, Фото:
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