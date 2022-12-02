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В Улан-Удэ устранили утечку воды из колодца

В Улан-Удэ устранили утечку воды из колодца
Общество,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл на улице Дзержинского

Сегодня, 2 декабря, в аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» в Улан-Удэ поступила заявка об утечке холодной воды из водопроводного колодца по улице Дзержинского.

- Над устранением технологического нарушения на сетях водоснабжения работала одна аварийная бригада в составе пяти человек и двух единиц спецтехники. Сотрудники произвели замену вентиля и резьбового соединения диаметром 20 мм, - сообщили в МУП «Водоканал».

Холодное водоснабжение вернулось в дома улан-удэнцев через три часа после возникновения аварийной ситуации.

Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня произошла утечка в подвале многоквартирного дома, из-за чего без холодной воды на время восстановительных работ остались дома на улице Бабушкина и бульваре Карла Маркса.

отключение воды

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