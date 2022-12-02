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В Улан-Удэ представят новую программу цирка Бурятии

В Улан-Удэ представят новую программу цирка Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Гостям и жителям столицы республики покажут премьеру балетно-акробатического шоу

Коллектив государственного цирка Бурятии начал подготовку к новогодней сказке под названием «Колесо времени или тайна пяти стихий». Репетиции проходят ежедневно на тренировочной базе в ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ. В новом цирковом представлении задействованы также артисты театра современного танца «Угол зрения» и Бурятской цирковой школы.

- В начале 2023 года наш цирк будет открывать год 100-летнего юбилея республики в городе Санкт-Петербург. Гастроли пройдут на одной из крупнейших площадок города, в концертно-спортивном комплексе «М-1 Арена», с 3 по 8 января. Таким образом, будет дан официальный старт нашим юбилейным мероприятиям, - рассказала министр культуры Бурятия Соелма Дагаева.

Перед тем, как новое цирковое представление увидят жители и гости Санкт-Петербурга, артисты покажут её землякам в Бурятии.
- Мы рады вот так ярко начать юбилейный год, но перед этим нашу сказку увидят в Бурятии. Ребята ежедневно оттачивают своё мастерство. В спектакле будут использованы современные технологии: визуальные решения света, звука, музыкальных лазерных спецэффектов, одним из ноу- хау будут костюмы, разработанные с помощью нейросети, - пояснила директор государственного цирка Бурятии Наталья Борисова.

Для осуществления проекта главным режиссёром приглашён Леонид Ситов. Он известен своим подходом в создании масштабных, ярких, культурных, спортивных, а также правительственных мероприятиях таких как «Сагаалган в Кремле 2020», чемпионат мира по женскому боксу.

По задумке режиссёра, это новогодняя сказка отправит зрителей в путешествие по азиатским странам. Они увидят, как раскрывается цветок времени – лотос с пятью лепестками и алмазной тычинкой. Пять лепестков символизируют пять стихий: воздух, огонь, воду, землю и металл.

Перед публикой выступят «гуттаперчевые» девушки, которые в 2005 году за исполнение этого номера получили «Золотого клоуна» на фестивале в Монте-Карло. Также свои умения покажут акробаты- вольтижёры и воздушные гимнасты, зрителей порадуют клоунада, жонглирование, игры со скакалками и хула-хупами.

Для создания шоу будут привлечены разножанровые артисты: танцоры, музыканты, актёры, художники, цирковые артисты. А также специалисты по созданию современных аудиовизуальных технологий, спецэффектов, для передачи особой атмосферы шоу и организации, создающие сценические костюмы, реквизит, декорации.
- Костюмы будем заказывать у нескольких швей, поскольку их немало. Нам надо успеть сшить более 100 костюмов. 20 декабря у нас состоится премьера новогодней программы, к 10 декабря мы должны успеть сшить все костюмы, - поделился худрук государственного цирка Бурятии Алдар Кынзыбеев.

Новогоднее балетно-акробатическое шоу «Колесо времени или тайна пяти стихий» пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ 20, 22 и 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба цирка Бурятии.

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Бурятия цирк Улан-Удэ Новый год шоу

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