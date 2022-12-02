В Улан-Удэ представят новую программу цирка Бурятии

Гостям и жителям столицы республики покажут премьеру балетно-акробатического шоу
Коллектив государственного цирка Бурятии начал подготовку к новогодней сказке под названием «Колесо времени или тайна пяти стихий». Репетиции проходят ежедневно на тренировочной базе в ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ. В новом цирковом представлении задействованы также артисты театра современного танца «Угол зрения» и Бурятской цирковой школы.
- В начале 2023 года наш цирк будет открывать год 100-летнего юбилея республики в городе Санкт-Петербург. Гастроли пройдут на одной из крупнейших площадок города, в концертно-спортивном комплексе «М-1 Арена», с 3 по 8 января. Таким образом, будет дан официальный старт нашим юбилейным мероприятиям, - рассказала министр культуры Бурятия Соелма Дагаева.
Перед тем, как новое цирковое представление увидят жители и гости Санкт-Петербурга, артисты покажут её землякам в Бурятии.
- Мы рады вот так ярко начать юбилейный год, но перед этим нашу сказку увидят в Бурятии. Ребята ежедневно оттачивают своё мастерство. В спектакле будут использованы современные технологии: визуальные решения света, звука, музыкальных лазерных спецэффектов, одним из ноу- хау будут костюмы, разработанные с помощью нейросети, - пояснила директор государственного цирка Бурятии Наталья Борисова.
Для осуществления проекта главным режиссёром приглашён Леонид Ситов. Он известен своим подходом в создании масштабных, ярких, культурных, спортивных, а также правительственных мероприятиях таких как «Сагаалган в Кремле 2020», чемпионат мира по женскому боксу.
По задумке режиссёра, это новогодняя сказка отправит зрителей в путешествие по азиатским странам. Они увидят, как раскрывается цветок времени – лотос с пятью лепестками и алмазной тычинкой. Пять лепестков символизируют пять стихий: воздух, огонь, воду, землю и металл.
Перед публикой выступят «гуттаперчевые» девушки, которые в 2005 году за исполнение этого номера получили «Золотого клоуна» на фестивале в Монте-Карло. Также свои умения покажут акробаты- вольтижёры и воздушные гимнасты, зрителей порадуют клоунада, жонглирование, игры со скакалками и хула-хупами.
Для создания шоу будут привлечены разножанровые артисты: танцоры, музыканты, актёры, художники, цирковые артисты. А также специалисты по созданию современных аудиовизуальных технологий, спецэффектов, для передачи особой атмосферы шоу и организации, создающие сценические костюмы, реквизит, декорации.
- Костюмы будем заказывать у нескольких швей, поскольку их немало. Нам надо успеть сшить более 100 костюмов. 20 декабря у нас состоится премьера новогодней программы, к 10 декабря мы должны успеть сшить все костюмы, - поделился худрук государственного цирка Бурятии Алдар Кынзыбеев.
Новогоднее балетно-акробатическое шоу «Колесо времени или тайна пяти стихий» пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ 20, 22 и 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба цирка Бурятии.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ представят новую программу цирка Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Начался сбор подарков для Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
В семье Дмитрия и Елены трое детей
Горожанам предлагают осуществить маленькие мечты детей
Итоговые баллы можно будет узнать после прохождения теста
Его не будет всю рабочую неделю в разных районах города
Мероприятие состоится на базе республиканского педколледжа
Гостям и жителям столицы республики покажут премьеру балетно-акробатического шоу
Открытие состоится 8 декабря
Вузы и ссузы республики провели турнир по баскетболу
Шестеро добровольцев станции кольцевания внесли вклад в важную научную работу по наблюдению за чегравами
На следующей неделе здесь начнут работы по созданию ледового городка
В рейтинге районов первые места заняли Иволгинский и Бичурский районы
Две из шести одобренных заявок на получение федерального гранта – из Бурятии
В Улан-Удэ прошла церемония награждения победителей и призёров национального чемпионата
Команда прошла в финал турнира СФО по мини-футболу