02 декабря

01 декабря

Популярное

Футболисты Северобайкальска завоевали кубок первенства Иркутской области

Футболисты Северобайкальска завоевали кубок первенства Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Северобайкальска
Команда прошла в финал турнира СФО по мини-футболу

С 28 ноября по 1 декабря в городе Железногорск-Илимский прошло первенство Иркутской области по мини-футболу. Соревнования проводились в соответствии с правилами по мини-футболу, утверждёнными ФИФА. В турнире приняли участие 11 команд юношей 2009-2010 годов рождения из Иркутской области и Бурятии.

Республику представляла команда «Смена-2009» города Северобайкальск из детско-юношеской спортивной школы. В результате успешно проведённых игр юные футболисты под руководством тренера Вячеслава Шипицына завоевали кубок первенства Иркутской области и получили право сыграть в финальном турнире Сибирского федерального округа в городе Томск.

В специальной номинации «Лучший игрок турнира» отмечен игрок команды Северобайкальска Кирилл Г. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

мини-футбол Бурятия Северобайкальск спорт первенство кубок Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Шести участникам НОЦ «Байкал» купят новое оборудование
Шести участникам НОЦ «Байкал» купят новое оборудование
Общество, 02.12.2022
Две из шести одобренных заявок на получение федерального гранта – из Бурятии
В Бурятии наградили «Молодых профессионалов»
В Бурятии наградили «Молодых профессионалов»
Общество, 02.12.2022
В Улан-Удэ прошла церемония награждения победителей и призёров национального чемпионата
Футболисты Северобайкальска завоевали кубок первенства Иркутской области
Футболисты Северобайкальска завоевали кубок первенства Иркутской области
Общество, 02.12.2022
Команда прошла в финал турнира СФО по мини-футболу
В Улан-Удэ чествовали победителей национального чемпионата «Абилимпикс»
В Улан-Удэ чествовали победителей национального чемпионата «Абилимпикс»
Общество, 02.12.2022
В правительстве республики прошло торжественное вручение сертификатов
Боксёр из Бурятии стал призёром чемпионата «Ударная десятка»
Боксёр из Бурятии стал призёром чемпионата «Ударная десятка»
Общество, 02.12.2022
Алексей Насников – сотрудник Улан-Удэнского авиазавода
В Бурятии хотят заняться полной переработкой старых покрышек
В Бурятии хотят заняться полной переработкой старых покрышек
Общество, 02.12.2022
Для этого требуется оборудование стоимостью в 18 миллионов
Отцу мобилизованного из Бурятии привезли сырые дрова
Отцу мобилизованного из Бурятии привезли сырые дрова
Общество, 02.12.2022
Власти пообещали заменить некачественное топливо
«Я избирательна»: 26-летняя улан-удэнка ищет мужа через рекламный баннер
«Я избирательна»: 26-летняя улан-удэнка ищет мужа через рекламный баннер
Общество, 02.12.2022
Креативная девушка придумала местный аналог шоу «Холостячка»
В Улан-Удэ устранили утечку воды из колодца
В Улан-Удэ устранили утечку воды из колодца
Общество, 02.12.2022
Инцидент произошёл на улице Дзержинского
Улан-удэнцам пообещали дешёвую кастрацию
Улан-удэнцам пообещали дешёвую кастрацию
Общество, 02.12.2022
Они смогут прооперировать своих питомцев по доступным ценам
Снегопад затруднил движение в двух районах Бурятии
Снегопад затруднил движение в двух районах Бурятии
Общество, 02.12.2022
Водителей просят воздержаться от поездок
В Улан-Удэ вернули отключенную холодную воду
В Улан-Удэ вернули отключенную холодную воду
Общество, 02.12.2022
Произошла утечка в подвале многоквартирного дома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^