Команда прошла в финал турнира СФО по мини-футболу
С 28 ноября по 1 декабря в городе Железногорск-Илимский прошло первенство Иркутской области по мини-футболу. Соревнования проводились в соответствии с правилами по мини-футболу, утверждёнными ФИФА. В турнире приняли участие 11 команд юношей 2009-2010 годов рождения из Иркутской области и Бурятии.
Республику представляла команда «Смена-2009» города Северобайкальск из детско-юношеской спортивной школы. В результате успешно проведённых игр юные футболисты под руководством тренера Вячеслава Шипицына завоевали кубок первенства Иркутской области и получили право сыграть в финальном турнире Сибирского федерального округа в городе Томск.
В специальной номинации «Лучший игрок турнира» отмечен игрок команды Северобайкальска Кирилл Г. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Футболисты Северобайкальска завоевали кубок первенства Иркутской области
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