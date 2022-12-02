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В Улан-Удэ чествовали победителей национального чемпионата «Абилимпикс»

В Улан-Удэ чествовали победителей национального чемпионата «Абилимпикс»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В правительстве республики прошло торжественное вручение сертификатов

2 декабря в Бурятии прошло чествование победителей национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Команда из Бурятии показала высокое мастерство, завоевав девять медалей чемпионата, сообщает пресс-служба министерства образования РБ. Напомним, «Абилимпикс» в этом году проходил с 28 по 31 октября в Москве в выставочном центре «Гостиный двор» и на площадках образовательных организаций под девизом: «Вместе - сильнее!».

Сегодня в Улан-Удэ прошло вручение сертификатов на право получения дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей, приобретения специализированных технических средств реабилитации на сумму 100000 рублей. Сертификаты получили:
- Дмитрий Мешков, сотрудник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Бурятия», - золотая медаль в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» среди специалистов;
- Александра Дугарова, представитель Республиканской общественной организации молодых инвалидов «Гэрэл», - золотая медаль в компетенции «Бисероплетение» среди специалистов.

Сертификат на сумму 75000 рублей вручили:
- Александре Рубба, студентке Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова - серебряная медаль в компетенции «Социальная работа» среди студентов.

Сертификат на сумму 50000 рублей получил:
- Алдар Доржиев, сотрудник Бурятского республиканского информационно-экономического техникума - бронзовая медаль в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» среди специалистов;
- Аюр Д., студент Бурятского республиканского информационно-экономического техникума - бронзовая медаль в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» среди студентов;
- Дмитрий Р., ученик специальной коррекционной школы-интерната №2 - бронзовая медаль в компетенции «Столярное дело» среди школьников;
- Максим Колесников, сотрудник Улан-Удэнского домостроительного комбината - бронзовая медаль в компетенции «Малярное дело» среди специалистов.

Также в дополнительных компетенциях подготовительного этапа национального чемпионата, продемонстрировав высокий профессионализм, участники из Бурятии заняли призовые места.

Кубок победителя, золотая медаль и диплом за занятое первое место в компетенции «Сетевое и системное администрирование» среди школьников, а также сертификат проекта «Больше, чем путешествие» платформы «Россия – страна возможностей» был вручён:
- Алтынай Т., ученице средней общеобразовательной школы №60 социальной адаптации детей-инвалидов.

Кубок победителя, золотая медаль и диплом за занятое первое место в компетенции «Сетевое и системное администрирование» среди школьников, а также сертификат проекта «Больше, чем путешествие» платформы «Россия – страна возможностей» получил:
- Максим И., ученик средней общеобразовательной школы №60 социальной адаптации детей-инвалидов. Сертификат вручили родителям Максима: Юлии Николаевне и Дмитрию Александровичу. В данный момент Максим обучается в Московском государственном гуманитарно-экономическом университете.
Бурятия награждение чемпионат профессиональное мастерство лица с ограниченными возможностями здоровья инвалиды

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